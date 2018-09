Die Erwartungen an die portugiesische Mannschaft vor dem Auftaktspiel der EM waren groß. Mit breiter Brust sollte das Team in das Turnier starten. Weder die Experten noch die eigenen Fans hatten damit gerechnet, dass ihr Team im ersten Spiel der Europameisterschaft gegen die eher unbekannten Spieler aus Griechenland verlieren könnte.

Aber es kam anders. Mit dem Anpfiff im Estádio do Dragão in Porto sollte Griechenland die Erwartungen der Gastgeber korrigieren. Von Beginn an zeigen die Griechen, dass sie keineswegs antreten, um Portugal den Weg in das Viertelfinale zu ebnen. Aus einer gut stehenden Abwehr heraus spielend, setzt das Team von Otto Rehagel den umjubelten Gegner unter Druck. Schon nach 6 Minuten erzielt Karagounis mit einem Fernschuss das 0:1, dank einem kapitalern Fehlpass des nervös wirkenden Ferreira. Auch nach der Führung spielt Griechenland taktisch klug und diszipliniert. Früh attackieren die Hellenen die Spielgestalter Figo und Rui Costa und zerstören somit das Spiel des Favoriten. Durch den Bundesliga-Profi Charisteas haben sie in der ersten Halbzeit weitere Chancen, die aber nicht genutzt werden. Otto Rehagels Taktik der "kontrollierten Offensive" geht hervorragend auf - mit Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern hatte er mit dieser Spielweise Erfolg.

Auch nach der Pause kontrolliert Griechenland weiterhin das Spiel. Durch einen Konter wird das 0:2 eingeleitet. Seitaridis wird im Strafraum von dem in der Halbzeit eingewechselten Cristiano Ronaldo zu Fall gebracht. Schiedsrichter Pierlugi Collina entscheidet zu Recht auf Strafstoß und Basinas verwandelt in der 51. Minute sicher den Elfmeter. Erst jetzt beginnen die Portugiesen den Druck auf den Außenseiter zu erhöhen. Durch die Hereinnahme von Deco schafft das Team von Trainer Luis Felipe Scolari die griechische Abwehr mehr zu fordern. Über die rechte Seite wird immer wieder C.Ronaldo angespielt. Doch bringen seine Flanken und Pässe Rehagels Defensive nicht in Gefahr. Die Angriffsbemühungen scheitern am Strafraumrand. Griechenlands Abwehrchef Dellas verhindert mit seinem glänzenden Stellungsspiel fast jede Torchance. Erst in der Nachspielzeit schafft Portugal nach einem Eckstoß des enttäuschend spielenden Figo den Anschlusstreffer. Der Kopfball von C.Ronaldo sorgt lediglich für die Ergebniskorrektur. Der erste Sieg einer griechischen Mannschaft bei einer Europameisterschafts-Endrunde ist perfekt.

Portugal gehört jetzt zu den Auftaktspiel-Opfern

Portugal verliert verdient das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft. Niederlagen von den vermeintlichen Favoriten gegen Außenseiter als Auftakt eines großen Fußball-Turniers haben Tradition. 2002 stürzte Frankreich im ersten Spiel der WM über den Senegal und schied anschließend in der Vorrunde aus. Bei der Weltmeisterschaft in Italien 1990 besiegte Kamerun überraschend den Titelverteidiger und späteren Finalisten Argentinien. Schon 8 Jahre zuvor scheiterten die "Gauchos" an der Hürde Eröffnungspiel und am Gegner Belgien.

Es bleiben den Portugiesen noch zwei Spiele, um ihre Probleme in Griff zu bekommen. Die Abwehr um Fernando Couto wirkt nicht eingespielt, und das Mittelfeld ist zu abhängig von Figos und Costas Ideen. Gelingt es den Gegnern diese Führungspersönlichkeiten auszuschalten, ist Portugal nicht in der Lage ein strukturiertes Angriffsspiel aufzubauen. Der brasilianische Trainer Scolari hat es nicht geschafft, aus hervorragenden Einzelspielern eine Mannschaft zu bilden. Das Team muss sich deutlich steigern, um am Mittwoch gegen Russland zu gewinnen und damit die Chance auf eine Viertelfinalteilnahme zu wahren. Am 20. Juni wird sich dann im Spiel gegen den Nachbarn aus Spanien entscheiden, ob diese portugiesische Mannschaft den Erwartungen noch gerecht werden kann.