"Hilfe, ein Sonntag!" Ab aufs Sofa, und Schluss mit den überzogenen Erwartungen an den siebten Tag der Woche!, schrieb Iris Radisch. Hier antwortet ihr Arno Frank.

Meine Frau und ich, wir haben es versucht. Wir haben es wirklich versucht. Die Jalousien runtergelassen, um das schöne Wetter auf Distanz zu halten – damit auch wirklich tiefe Dunkelheit herrsche am oberen Wendepunkt des Paternosters der Woche. Wir haben die Kinder nicht ermahnt, ihre Pyjamas auszuziehen. Wir haben sie mit dem iPad alleine gelassen und sind lesend im Bett geblieben. Gefrühstückt wurde erst, wenn der Hunger allzu groß wurde. Dann sollte sich jeder selbst etwas aus der Küche holen, egal. Wir haben im Wohnzimmer abwechselnd Slayer und Sibelius gehört, während die Mädels hinter verschlossenen Türen zu irgendwelchen Hörspielen immer höhere Türme aus Lego bauten.

Gegen Mittag dann war meine Frau von Sibelius und ich von Slayer genervt. Im Kinderzimmer holte sie sich unter lautstarkem Protest der Kinder ihr iPad wieder, um im Bett "mal kurz Mails" zu checken. Ein paar Minuten später schon schaute sie sich irgendwelche Trailer an, was wiederum mich störte, weil ich mich in den langen Sätzen von Marcel Proust schnell mal verheddere, wenn direkt daneben Autos explodieren oder Flugzeuge durchstarten.

Das Telefon klingelte zum dritten Mal, und diesmal meinte meine Frau, es könnte ihre Mutter sein, vielleicht wegen etwas Dringendem. Ob ich nicht mal rangehen wolle? Auf halbem Weg in den Flur hörte das Klingeln auf, dafür kamen mir die Kinder entgegen. Kratzer, Geschrei und der übliche Druck, stehenden Fußes zwischen den Konfliktparteien vermitteln zu müssen wie das Weiße Haus zwischen Israelis und Palästinensern. Und plötzlich erschien mir der aufgeklappte Laptop im Arbeitszimmer wie eine Verheißung.

Ich könnte ihn hochfahren, die Kopfhörer aufsetzen und mich zu säuselndem Ambient in einen Text fallen lassen wie in ein Kissen. Früher, ja, früher hätte ich mich gleich nach dem Aufstehen mit einer Sportzigarette in die richtige Stimmung gebracht, die einem Treiben auf unbewegter Oberfläche gleicht. Vielleicht hätte ich später einen Dauerlauf, eine Tour mit dem Motorrad unternommen. Oder, bei schlechtem Wetter, auf dem Computer die Landung in der Normandie durchgespielt. Früher.

Gott ruhte ja auch nicht

Heute bietet sich mir ausgerechnet die Arbeit als Ausweg an, um einem Sonntag zu entkommen, der beharrlich gegen die Jalousien klopfte oder fröhlich an meinem T-Shirt zupfte. So unmöglich es ist, an nichts zu denken, so absurd ist es auch, sich zum Nichtstun zu zwingen. So unmöglich übrigens, dass nicht einmal Gott "ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte". Bevor er also die Beine hochlegte und sich die erste HB-Zigarette anzündete, "vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke" – die waren nämlich noch nicht fertig.

Trotzdem haben wir versucht, der offiziellen theologischen Auslegung des Sonntags zu folgen – und das Experiment am frühen Nachmittag aufgrund allgemeiner Reizbarkeit abbrechen müssen.

Denn ein Sonntag mit Familie lässt sich nicht vertrödeln. Er will nicht verpasst oder verprasst, er will nicht durchdöst und nicht verschwendet werden. Er ist ein Geschenk, das wir gefälligst zu öffnen haben. Da ist kein Druck, der von außen käme. Ich habe mit Slavoj Žižek durchaus das Recht, nicht amüsiert oder unterhalten zu sein. Gut möglich, dass der allgemeine Optimierungswahn längst auf den Sonntag übergreift und die Versuchung groß ist, auch diesen Tag einer effizienten Evaluierung zu unterziehen. Was mich, wie jeder Hype, herzlich wenig kümmert.

Es ist vielmehr der Innendruck der Familie, der noch den faulsten Sonntag wachküsst und zum fest eingebauten Feiertag adelt.

Jeder Jeck

Prinzipiell liegt es an mir, wie ich diese geschenkte Zeit verbringe – sofern diese Zeit mir alleine gehört. Dann kann ich der Sonne auf ihrer Wanderung über den Himmel zuschauen oder in der Wanne immer heißes Wasser nachlaufen lassen. Jeder Jeck ist anders, aber auch dem heftigsten Seriengucker wird nach vier Staffeln Game Of Thrones die Schüssel mit den Flips übel aufstoßen, und ihn wird eine kalte Ahnung von der soeben vertändelten Lebenszeit beschleichen.

Nicht ganz so leichtfertig handelt, wer sich seine Zeit beispielsweise mit Kindern teilt. Ich kann, muss aber nicht mit den Kindern in die Kletterhalle gehen. Ich kann, muss aber keine Drachen auf dem Tempelhofer Feld steigen lassen. Ich kann, muss aber nicht bei Niedrigwasser im Bett des Rheins nach mittelalterlichen Keramiken suchen. Früher oder später wollen die Kinder nichts mehr mit dem alten Sack mit knackenden Gelenken unternehmen, bleibt der Wind aus und führt der Fluss wieder Hochwasser.

Natürlich müssen Kinder lernen, mit der Langeweile zurande zu kommen. Nur werde ich den Teufel tun, ihnen dabei zu helfen. Sie sollten mich eines Tages nicht unbedingt als das griesgrämige Graugesicht in Jogginghosen in Erinnerung behalten, das müde an seiner E-Zigarette nuckelte. Sondern vielleicht eher als den hilflosen Trottel, der sich mit ihnen absichtlich im Wald verirrt hat, der sich fluchend in der Drachenschnur verhedderte oder in den Uferschlick stürzte.

Auf dem Sofa liegen und nichts tun kann ich, wenn ich tot bin.