Über ein Jahr lang ist Martin Schreiber auf der Suche nach Cowboys durch staubige Landschaften gezogen. Der 1952 in die USA emigrierte Fotograf fand sie in Texas. Auf der Ranch, beim Reiten oder während einer Rodeo-Veranstaltung – mitten in ihrem knallharten Cowboy-Dasein. Doch sein 1982 veröffentlichtes und nun überarbeitetes Fotobuch Last of a breed erzählt auch ruhigere Geschichten jenseits von Country-Musik und Marlboro-Männern. Intime Aufnahmen porträtieren den gefühlvollen Cowboy, der isst, schläft und auch mal nachdenklich ist.