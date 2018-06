Sie haben gestritten, sich vertragen, sich wieder gestritten. Sie haben einen sehr unterschiedlichen Blick auf die Welt. Jetzt schreiben sie sich E-Mails – der Sohn an den Vater, der Vater an den Sohn. In unserer zehnteiligen Kolumne "Apfel an Stamm".

Vater, Schweigen kann eine Waffe sein.

Und so hast Du es eingesetzt. Nicht immer, aber immer dann, wenn es Dir nötig schien. Zu schweigen, das war Deine Art, unsere Konflikte auszutragen. In Grund und Boden hast Du mich geschwiegen. Ich weiß noch genau, einmal zum Beispiel, ich sagte Dir am Telefon, ich würde es nicht zu Omas Geburtstag schaffen. Stille in der Leitung. Musst Du wissen, hast Du irgendwann gesagt und aufgelegt. Du, Rockstarvater, lässig, lustig, warm, Sprücheklopfer, konntest eisig werden, wenn Dir etwas nicht gefiel. Habe ich bis heute nicht verstanden. Woher dieser Reflex, eine andere Meinung als Deine persönlich zu nehmen? Warum dieses Schweigen, das groß und größer wurde, bis es das ganze Zimmer chloroformiert hat?

Einmal, ich war zum Fußballtraining gegangen, obwohl Du Pläne für den Abend hattest, kam wieder, Du am Esstisch in der Küche, bestrahlt von einer winzigen Lampe, die Wohnung ansonsten dunkel. Setz Dich, hast Du mir gesagt. Gut, dachte ich, es geht wohl nicht anders, aber wenigstens sprechen wir uns aus. Dem war nicht so. Da kam nicht viel. Du hast geschwiegen, und als ich erklärt habe, warum mir das Training so verdammt wichtig war – ich wollte in den Kader für das Spiel rutschen – hast Du gesagt, genau: Musst Du wissen.

Man ging zu Boden nach diesem Satz

Musst Du wissen: Ein linker Haken in drei Worten, Kampfabbruch, Knockout. Man ging zu Boden nach diesem Satz. Du hast ihn gesagt, mitten hinein in mein schlechtes Gewissen, das ich nie haben wollte, aber immer hatte.

Warum eigentlich?

Weil Deine wirkliche Meinung schweigend mitgeliefert wurde. Musst Du wissen, ob Du das so machst, und geschwiegen: Solltest Du nicht. Musst Du wissen, ob Du das angemessen findest. Geschwiegen: Ich finde nicht. Musst Du wissen, ob Du Zeit für den Geburtstag Deiner Oma hast. Geschwiegen: Es wird sie verletzen, wenn Du nicht kommst, mehr aber noch mich, wie willst Du das je wieder gutmachen, Sohn? Ich hätte zu meinen Entscheidungen stehen sollen, aber nach dem Satz und dem Schweigen bin ich eingeknickt. Selbst wenn ich mich im Recht wähnte.

Moritz Herrmann, Jahrgang 1987, aus Hamburg. Freier Reporter für DIE ZEIT, Neon, Dummy, 11Freunde und andere. Herrmann schreibt Reportagen und Porträts, aber auch ausgesprochen gern über sich selbst. © privat

Du hast mal gesagt, Dein Vater, mein Großvater, habe oft mit Dir geschwiegen, mehr als er mit Dir geredet hat. Deshalb? Hättest Du es nicht aber deshalb, gerade deshalb, anders machen sollen? Ich glaube, dass wir eine Chance verpasst haben, Vater. Mindestens einmal im Leben sollten man sich zoffen, richtig zoffen, Flüche, Vorwürfe, Rechtfertigungen, alles raus und rauf auf den Tisch und rein ins Gesicht des anderen, ein reinigendes Gewitter, und danach ist wieder gut.

Wir hatten das nie. Wir haben nie gestritten. Wir haben uns ausgeschwiegen, nicht ausgesprochen. Ich finde das verdammt schade.