Sie haben gestritten, sich vertragen, sich wieder gestritten. Sie haben einen sehr unterschiedlichen Blick auf die Welt. Jetzt schreiben sie sich E-Mails – der Sohn an den Vater, der Vater an den Sohn. In unserer zehnteiligen Kolumne "Apfel an Stamm".

Vater, ich werde grau

Meine Schläfen sind clooneyesk durchmeliert, und vorne, am Ansatz, kräuseln sich sogar weiße Strähnen. Als junger Mann sehe ich aus wie eine alte Version von mir. Das ist natürlich bitter. Wenn wir also über Gemeinsamkeiten reden, sollten wir das frühe Ergrauen von uns beiden nicht vergessen. Noch so eine Sache, die ich dir einfach nachmache. Siebenundzwanzigjährig.

Wir haben festgestellt, wie ähnlich wir uns sind, nicht immer, aber oft. Warum wir uns ähnlich sind, haben wir einander verschwiegen. Ich weiß nicht, wie Du das siehst, meine Erklärung geht so: Ich bin wie Du, weil ich Dir nachgeeifert habe. Weil mir immer wieder gesagt wurde: Werd' nicht wie dein Vater! Sogar von Dir. Du wolltest zeigen, wie ich es nicht machen soll, das war Deine Erziehungsdoktrin. Dazu hast Du gegrinst, obwohl Du es ernst meintest. Glaub mir, das färbt ab. Das schult. Das reizt.

Moritz Herrmann, Jahrgang 1987, aus Hamburg. Freier Reporter für DIE ZEIT, "Neon", "Dummy", "11Freunde" und andere. Herrmann schreibt Reportagen und Porträts, aber auch ausgesprochen gern über sich selbst. © privat

Und so nimmt es manchmal fast parodistische Züge an, wie ich wiederhole, was auch Du schon verbockt hast. Ich fühle mich wie ein Clown, der hinter Dir her geht und deine Gesten ins Groteske übersteigert. Du weißt, wovon ich rede? Vom Autofahren zum Beispiel. Vom Führerschein, der mir abhanden kam, weil ich nicht nur über Rot gefahren bin, nein, das kann ja jeder. Ich nahm eine Kreuzung, die mit Blitzanlage versehen ist, war 35 Stundenkilometer zu schnell und in der letzten Woche meiner Probezeit. Den Wagen hatte ich unerlaubterweise meiner Zivildienststelle entwendet.



Damals fürchtete ich mich vor deiner Reaktion, immerhin wart Ihr es, die mir den Führerschein spendiert hattet. Und was hast Du getan? Mir das Idiotenseminar bezahlt. Ohne zu schelten. Ich war erstaunt, aber dankbar, und habe keine Fragen gestellt. Heute frage ich mich, ob die väterliche Solidarität nicht auch einem nie ausgesprochenen Verständnis geschuldet war? Erstens kenne ich Deine, ich nenne es jetzt mal: Launen im Verkehr, und Deinen Punktestand in Flensburg. Zweitens hast Du das Ampelspiel erfunden, damals, noch früher, als wir uns alle zwei Wochenenden gesehen haben. Ich war kein Junge mehr und noch kein Mann. Auf der Tour von Mama zu deiner Bude versuchten wir, so viele gelbe Ampeln wie möglich zu kriegen. Rote Ampeln zählten doppelt. Ich bin mir ziemlich sicher, elf Punkte sind bis heute gültiger Rekord. Sollte irgendwer einen Vater kennen, der, sein Kind im Beifahrersitz, mehr als elf gelbe Ampeln schafft, melde er mir das bitte. Dann korrigiere ich mich gegebenenfalls.

Ich habe Deine Eigenarten übernommen, und Du hast es darauf ankommen lassen. Manches erzählt sich heute, im Nachgang, amüsant. Manchmal aber, da grüble ich und bin mir nicht sicher: Ist auch Schlechtes von Dir in mir?

Du hast es nicht vermasselt, Vater. Bestimmt nicht.

Es wäre nur vielleicht auch anders gegangen.

Manchmal.