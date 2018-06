Zwischen Columbia, South Carolina (USA) und Toronto, Ontario (Kanada) liegen fast 1.400 Kilometer. Laut Google Maps ist man 13 Stunden mit dem Auto unterwegs, immer Richtung Norden. Diese Strecke werden demnächst auch Sara Schechter-Schoeman, Anwältin im Ruhestand, und ihr Mann Bob Jesselson, Musikprofessor, zurücklegen. Sie nehmen den Umzugstruck, denn zurückkommen wollen sie nicht mehr.



ZEIT ONLINE: Frau Schechter-Schoeman, Herr Jesselson, nach der Wahl Donald Trumps haben sie entschieden, die USA zu verlassen. Warum?

Schechter-Schoeman: Ich dachte während der gesamten Kampagne: No way, dass der Präsident wird. Allein, was er über Frauen gesagt hat! Ich war mir sicher, damit kommt er nicht durch. Ich wurde in New York geboren und lebe jetzt seit vielen Jahren in South Carolina. Aber egal, wo ich bin, seit der Wahl erkenne ich dieses Land nicht wieder.



Jesselson: Er hat vielleicht nicht die Mehrheit der Stimmen gewonnen, aber die Millionen, die ihn gewählt haben, machen mir Angst.

ZEIT ONLINE: Wann haben Sie die Entscheidung getroffen, zu gehen?



Jesselson: Vor der Wahl haben wir im Spaß gesagt: Wenn Trump gewinnt, wandern wir aus. In der Wahlnacht hatten wir dann Freunde zu Besuch, wir hatten Champagner kalt gestellt, um auf Clintons Sieg anzustoßen. Dann kamen nach und nach die Ergebnisse, und alle unsere Freunde sind nach Hause gegangen. Wir haben uns dann angeschaut und gesagt: Wir machen das. Wir wandern aus.

ZEIT ONLINE: Kennen Sie andere Leute, die wegen Trump auswandern wollen?



Schechter-Schoeman: Nein. Aber wenn ich Freunden erzähle, dass wir bald auswandern, sagen viele: Das würde ich auch gern tun, aber ich muss bleiben, wegen meiner Arbeit, meiner Familie. Besonders häufig höre ich das in unserer jüdischen Gemeinde.

ZEIT ONLINE: Gibt es auch negative Reaktionen?



Schechter-Schoeman: Ja. Es gibt einige, die uns sagen: Ihr müsst bleiben und kämpfen!



Jesselson: Nachdem ein Artikel über uns in der Canadian Jewish News erschien, hatte ich einen Anruf auf meinem Anrufbeantworter in meinem Büro in der Universität: "Hau ab nach Kanada und nimm deine schreckliche Frau mit!" Das war beängstigend. So etwas habe ich noch nie erlebt.

ZEIT ONLINE: Nach der Wahl gab es Berichte, dass die Website der kanadischen Einwanderungsbehörde unter dem enormen Ansturm zusammengebrochen sei. Dennoch war es schwer, jemanden wie sie zu finden, die tatsächlich gehen wollen.



Jesselson: Vielleicht überreagieren wir ja. Wir wollen aber nicht zu lange warten und dann merken: Es ist zu spät zum Gehen. Außerdem ist die Inauguration ja erst einige Wochen her, und Auswandern braucht viel Vorbereitung, das merken wir gerade.

ZEIT ONLINE: Wann wollen Sie denn auswandern?



Schechter-Schoeman: Es wird vermutlich noch ein Jahr dauern, bis wir offiziell auswandern können. Wir könnten schon jetzt für ein halbes Jahr ohne Visum in Kanada leben. Aber wir wollen offiziell einwandern und auch kanadische Staatsbürger werden. Auch, weil wir Zugang zur Krankenversorgung brauchen.

ZEIT ONLINE: Kanada gilt als sehr offen für Einwanderer. Was müssen Sie tun?



Jesselson: Wir stehen kurz vor der Rente und sind deshalb nicht attraktiv für den kanadischen Arbeitsmarkt. Vorher gab es für Menschen wie uns eine Quote, first come, first serve. Jetzt gibt es eine jährliche Lotterie. 10.000 Menschen gewinnen und dürfen einwandern.



Schechter-Schoeman: Unsere Tochter lebt in Toronto und ist mit einem Kanadier verheiratet. Sie bewirbt sich gerade um die kanadische Staatsbürgerschaft. Wenn sie sie bekommt, können wir als ihre Eltern nachziehen. Aber dafür gibt es nur wenig Plätze. Wären wir jünger oder Flüchtlinge, wäre es einfacher.

ZEIT ONLINE: Sind sie das nicht, politische Flüchtlinge? Könnten Sie Asyl beantragen?



Jesselson: Nein, noch nicht (lacht). Vielleicht, wenn es schlimmer wird mit den Angriffen auf Juden in den USA. Aber ich weiß von keinem Amerikaner, der tatsächlich Asyl beantragt hat.

ZEIT ONLINE: Haben Ihre Freunde recht, die sagen, Sie sollten bleiben und sich für ein anderes Amerika einsetzen?



Schechter-Schoeman: Ich bin 67 Jahre alt. Als ich 15 Jahre alt war, bin ich zu meiner ersten Demonstration gegangen. Ich habe mein ganzes Leben gegen etwas gekämpft, jetzt bin ich müde. Und als ich meine Tochter in Toronto besucht habe, habe ich mich einfach wohl gefühlt.