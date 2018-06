In Amsterdam, das hat gerade ein Gericht beschlossen, sind Bierbikes ab sofort verboten. Vergangenes Jahr hatten 6.000 Bewohner eine entsprechende Petition unterschrieben. Es müsse endlich Schluss sein, forderten sie, mit dem Gegröle, der Verkehrsbehinderung und dem Urinieren im Freien. Hamburg hat die Bierbikes schon vor zwei Jahren aus der Stadt verbannt. Folgen bald auch Frankfurt, München, Berlin?

Hoffentlich nicht, denn so eine Bierbiketour ist nicht nur hedonistisch, sie schärft auch unser demokratisches Verständnis. Wie da die je individuellen Tretbewegungen der Mitfahrer von einem unsichtbaren Mechanismus der Kraftübertragung gebündelt werden, um alle gemeinsam voranzubringen. Den Kurs gibt der Steuermann vor, der die lallende Schicksalsgemeinschaft in all seiner nüchternen Unbestechlichkeit durch die Schlaglöcher dieser Welt manövriert. Was für ein herrliches Sinnbild für den Parlametarismus, der ja auch nur existiert, weil die Mehrheit freiwillig Kompetenzen abgibt.

Es ist davon auszugehen, dass die Richter in Amsterdam und Hamburg leichtfertig entschieden haben, anstatt sich mit der philosophischen Dimension des Bierbikes auseinanderzusetzen. Basiert doch die Funktion des Gefährts auf dem ewigen Prinzip der Gegensätzlichkeit allen Seins und Tuns: oben reingießen, unten reintreten, Ertüchtigung bei gleichzeitiger Enttüchtigung. Man muss Bierbiken als hochgradig dialektischen Akt begreifen, dessen Synthese der kontrollierte Kontrollverlust ist, mit anderen Worten: Demokratie.

Keine Tätigkeit schweißt Menschen derart zusammen wie Bierbiken. Acht Heimtrainer im Partykeller aufstellen, ein paar Kästen Pils dazwischen, das funktioniert einfach nicht. Man muss schon in gemeinsamer Anstrengung Distanzen überwinden, ein Muskel werden, sein eigener Windschatten sein. Vor dem Fass sind wir alle gleich.

Überhaupt, was so ein Körper zu leisten imstande ist! An der fahrenden Theke wachsen Waden und Leber über sich hinaus. Mit jedem Glas, mit jedem Kilometer kommt man dem Flow näher, von dem sonst nur Marathonläufer berichten. Bald läuft es wie von selbst, K40-geölt und Export-geschwängert, volle Kraft voraus und in die Kurven gelegt, links, rechts, links, was ist denn da so nass im Schritt, Schweiß? Bier? Nicht wichtig, der Fahrtwind wird’s schon trocknen. Müssen halt alle ein bisschen schneller treten, trinken, treten. Los Leute, nicht schlapp machen! Nicht absteigen, wir brauchen jeden Einzelnen. Das sind doch bloß die Mühen der Ebene, wir wussten, dass sie kommen würden. Wir schaffen das! Ist denn noch Bier da?