Marie Wolf vermisst ihre Lieblingsbank. Über Nacht ist ihr liebster Sitzplatz im Dortmunder Kreuzviertel einfach verschwunden. Sie erfuhr, dass Anwohnerinnen und Anwohner des bürgerlichen Quartiers sich über Lärm und Müll im Bereich der Bank beschwert hätten. Die Stadt, so erzählt sie den Ruhr Nachrichten, ließ die Bank daraufhin abreißen. Für Marie Wolf ist das völlig unverständlich. "Ich will lieber eine lebendige Stadt als eine saubere, die tot ist", empört sie sich. Es sei wichtig, Plätze zu schaffen, an denen man sich begegne. Sitzbänke seien dafür ideal, nicht nur für die steigende Zahl der Senioren.



Weil Marie Wolf keine Ersatzbank in der Nähe fand, holte sie im Frühjahr schließlich zum Großangriff aus. Sie forderte: Jeder Dortmunder Straße ihre Sitzbank! Man mag diese Aktion überzogen finden. Aber mit ihrem Wunsch, sich einfach in der Stadt hinzusetzen, ohne gleich einen Kaffee bestellen zu müssen, steht die Dortmunderin nicht allein. Im Gegenteil. In vielen deutschen Städten sind fehlende Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum ein aktuelles Thema. Im thüringischen Erfurt etwa fordern die Grünen gerade, dass 222 neue Parkbänke aufgestellt werden. "Bürger tragen den Wunsch an alle Fraktionen heran", sagte der Grünen-Fraktionschef Alexander Thumfart kürzlich in einer Lokalzeitung.



Im Rheinland mahnten die Kölner schon lange mehr Bänke an. 2016 erhielt die belebte und beliebte Schildergasse endlich neue Sitzgelegenheiten. Allerdings erst, nachdem in der Verwaltung zwei Jahre lang heiß über das Bankmodell Cologne diskutiert wurde. Auch in Frankfurt gab es ein Rettungsprogramm. Nach jahrelangen Forderungen der Senioreninitiative legte das Magistrat Mitte 2017 das Programm "Sitzbänke ausgeruht mobil" auf. 800.000 Euro stellt Frankfurt für "mehr Sitzbänke im gesamten Stadtgebiet zur Verbesserung der Nahmobilität im öffentlichen Raum" bereit. Und in München hat der Oberbürgermeister 2016 angeordnet, die Zahl der Sitzplätze in der Altstadt von 96 auf 256 zu erhöhen. Und zwar so, dass die gesamte Fußgängerzone etwa alle 100 Meter einen Platz zum Sitzen bietet.



Bundesweit gibt es offenbar einen großen Nachholbedarf im Sitzen. War diese Bankenkrise nicht abzusehen? Zumindest medial gab es immer wieder Protest: "Rettet die Parkbank!", forderte Autorin Anette Schneider noch vor zwei Jahren im Deutschlandfunk. Ihr Eindruck, den sie in fast jeder Großstadt sammelte: "Wer einfach nur einen Moment sitzen möchte, der muss in ein Café gehen − also dafür zahlen." Dabei sind es doch gerade die Städte, die als Lebensraum der Zukunft gelten. Im Jahr 2050, so prognostizieren die Vereinten Nationen, werden fast 70 Prozent der Weltbevölkerung im urbanisierten Raum leben. Gerade in Westeuropa werden zunehmend ältere Menschen das Stadtbild prägen. Um dem demografischen Wandel gerecht zu werden, müssten Kommunen neue Wege gehen. Laut einer Analyse des Zukunftsinstituts zu den Metropolen von morgen sollte eine Stadt möglichst die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Bürgerinnen und Bürger fördern.



Für Stadtplaner ist das eine Herausforderung. Einerseits gilt es, gerade die älteren Bürger in Bewegung zu bringen und ihnen lange eine mobile Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. "Runter vom Sofa" lautet hier die Devise. Deshalb hat zum Beispiel Berlin Seniorenspielplätze und Trimm-dich-Parcours für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger nach japanischem Vorbild gebaut. Andererseits haben Ältere – aber nicht nur sie – ein ausgeprägteres Ruhebedürfnis. Einfach mal sitzen, gucken, den Gedanken nachhängen, mit Freunden ein Schwätzchen halten – auf einer Bank ist all das möglich. Und zwar kostenlos. Hinzu kommt, dass zukünftig immer mehr Rentnerinnen und Rentner mit immer weniger Geld auskommen müssen. Laut einer Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zusammen mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erarbeitet hat, wird 2036 jeder fünfte Neurentner armutsgefährdet sein. Für regelmäßige Café-Besuche wird diese Gruppe vermutlich nicht viel Geld übrig haben. Vor diesem Hintergrund bekommt die Sitzbank noch mehr Gewicht in der Debatte um soziale Teilhabe an der Stadt.



Wie kommt eigentlich eine neue Bank in eine Stadt und wer entscheidet das? Lippstadt in Westfalen ist im Banken-Bürgerdialog geradezu vorbildlich. In der vom Bund geförderten Broschüre "Kommune gemeinsam gestalten" werden die empirischen Stadtspaziergänge in Lippstadt als gelungene Praxis beschrieben. Am Telefon Werner Kalthoff, geschäftsführender Seniorenbeirat und ein ausgewiesener Bankenkenner. "Sitzplätze sind ein Riesenthema", sagt er. Die Lösung in Lippstadt heißt: Bürgerbeteiligung durch Begehung. Wo welche Bank aufgestellt werden könnte, das erörtern der Seniorenbeirat gemeinsam mit den Bürgerinnen auf regelmäßigen Spaziergängen durch die Innenstadt. "So ermitteln wir den Bedarf", sagt er.