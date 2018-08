Fischer mag einer der ältesten Berufe der Welt sein, doch heißt das nicht, dass er er überall auf der Welt gleich aussieht. In Ägypten etwa fischt man bis heute mithilfe der Madra, einer Rute, welche die Männer auf die Wasseroberfläche schlagen, damit die Beute ins Netz geht. Der Fotograf Mohamed El-Shahed aus Kairo hat die Fischer vom sogenannten Pharaonenmeer begleitet, einem ausladenden See nördlich von Kairo. Ringsum liegen etwa 50 Dörfer, in denen man, so heißt es, den besten Barsch Ägyptens bekommt.