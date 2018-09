Die Deutschen, zumindest die auf Social Media, scheinen kaum etwas so sehr zu hassen wie Zugreisende, die lauthals Telefonate führen, während der an sich doch recht leise ICE die Republik durchschneidet. Keine Twitter-Timeline, in der nicht gelegentlich schwer zu ertragende Gesprächsfetzen aus dem Großraumwaggon zitiert werden. Langsam scheint das Genre auserzählt. Zumal sich alternative Lieblingsfeinde geradezu aufdrängen. Was ist beispielsweise mit den unterhautfettgewebsfreien Menschen, die so viel Zeit im Fitnessstudio verbringen, dass sie ihr gesamtes Socializing vom Stepper aus erledigen müssen?



Sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie das Training ihren Freunden vorziehen. Also heucheln sie Präsenz, indem sie ununterbrochen telefonieren. Mit welcher Verbissenheit schlanke Frauen tagesaktuelle Befindlichkeiten in das weiße Kopfhörerband sprechen, das ihnen am schweißnassen Körper klebt – stoßweise – einen Halbsatz – je Entspannungsphase. Mit welcher Stimmgewalt massive Männer ihren stream of unconsciousness durch die Leitung pumpen, ohne ihre Übungen dabei zu unterbrechen. Statt den Schmerz wegzuatmen, den das Laktat in ihre Muskeln schwemmt, nerven sie mit ihren hervorgepressten Geschichten, die mangels Konzentration weder Anfang noch Ende haben. Da ist kein Austausch, wie zwischen zwei Menschen, die nebeneinander her joggen. Stattdessen: einseitige Druckbetankung. Ob sie ihr Gegenüber damit erdrücken, ist egal, sie sind nun mal hier, um leichter zu werden.



Wie Butterstreussel durch Frischhaltefolie

Und während sich immer neue Muskeln, deren Namen nicht mal Sportärzte kennen, durch ihre Haut drücken wie Butterstreussel durch Frischhaltefolie wird der Gesprächspartner allein durch die phonetische Last des unausgesprochenen Frusts tief in die Sofakissen gequetscht. Denn Frust ist unumgänglich, wenn man den ganzen Samstagvormittag Stufen steigt, ohne an Höhe zu gewinnen, in einem Raum, der aussieht wie eine überdimensionierte Nasszelle und auch so riecht. Nur um sich abends ein paar Croutons auf den Salat streuen zu dürfen und das Dressing guten Gewissens mit Öl anzurühren. Ein alkoholhaltiges Bier ist dann natürlich nicht mehr drin.

Das Fitnessstudio ist ein Egotempel aus Spiegelwänden; sie werfen die Gedanken zurück. Hier kreist man um sich selbst, und vielleicht um den Typen im Freihantelbereich hinter den sieben Rudermaschinen, dessen Bizeps noch ein bisschen geiler ist. Neid hat hier einen Platz, Empathie ist vorgetäuscht. Die Telefonierer verstehen das nicht. Sie richten den Blick nicht auf sich selbst, das wäre ehrlich, sie stieren, während sich ihr Mund bewegt, mit leeren Augen, die niemanden meinen, aber alle verunsichern.

Ein Vorschlag: Geht weiter ins Fitnessstudio, esst eure Eiweißriegel, trainiert bis zum Umfallen, werdet die Definition von definiert. Nur, bitte, lasst die anderen damit in Ruhe. Zählt einfach still eure Wiederholungen, stöhnt meinetwegen, schreit den Schmerz heraus, aber macht ihn mit euch allein aus. Seid stark.