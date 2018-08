Kann man in Großbritannien jemals richtig angezogen sein? Wahrscheinlich nicht. Deshalb lassen sich die Briten von ihrem unvorhersehbaren Inselwetter auch nicht den Spaß verderben und fahren in den Ferien trotzdem hoffnungsvoll ans Meer. Wenn der Wolkenbruch kommt, bieten schließlich die schönsten Häuschen der Welt Unterschlupf. Will Scott hat die kleinen Architekturdenkmäler für das Buch "Seaside Shelters" fotografiert. Sie erinnern an die verschiedenen Baustile der vergangenen Jahrhunderte. Und leider auch daran, dass der Sommer langsam zu Ende geht.