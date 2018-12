Als junger Mensch glaubt man am Ende dieses irren Jahres, dass es kaum krasser geht. So viel Streit gab es noch nie (!) und es wird sicher nicht mehr lange dauern, bis diese Welt endgültig zusammenbricht. Wer das Zeitgeschehen schon ein bisschen länger beobachtet, hat einen etwas anderen Blick: Die US-amerikanische Fotografin Janet Delaney schaut in ihrem Fotoband Public Matters zurück auf die Proteste und Paraden in der Reagan-Ära in San Francisco. Ein Unterschied zu heute fällt sofort ins Auge: Die Outfits waren besser.