Das Durchatmen hat Hochkonjunktur. Zumindest im Imperativ. Und als Versprechen. Unter dem Hashtag #mindfulness, der für viele längst zum ambitionierten Lebensstil gehört wie die Zweieuro-Biotomate, werden Atemtechniken als Lifehack gefeiert. Momentan scheint die halbe Welt besser atmen zu wollen. Neben Breathe gibt es die Atem-Apps Breathe Deep, Breathe Pro, Pure Breathe, Breathing Zone, Breathe2Relax und zig mehr. Neue Hippies hyperventilieren zur Bewusstseinserweiterung. Sportler und selbsternannte Sexperts teilen Atemtipps, mit denen sie ihre Performance verbessern. Und spätestens seit Hilary Clinton im Buch über ihre Wahlniederlage erklärt hat, welche Atemtechnik ihr aus dem Tief half, weiß halb Amerika, was Nasenwechselatmung ist (durch ein Nasenloch einatmen, Luft anhalten, durchs andere ausatmen).



Meine Freundin Kaity hat ihre Psychotherapiestunden gerade gegen Virtual Breathwork Sessions ersetzt. Zweimal im Monat verabredet sie sich mit Samantha Moody, um "strategisch zu atmen". Moody hat sich auf die atemtechnische Behandlung von Depressionen und Kindheitstraumata spezialisiert, eine Stunde kostet 100 Dollar. Sie lebt in New York, wo bekanntlich vieles größer ist als bei uns – auch die Breathwork-Bewegung.

Flacher Atem ist ein Zeichen allgemeiner Anspannung, Flüchtigkeit und Unsicherheit – und damit ein Zeichen unserer Zeit. Die Psychologin Belisa Vranich schreibt in ihrem Buch Breathe, dass etwa 95% aller Erwachsenen heute ungesund atmen. Besonders gefährdet, ins chronische "Vertikalatmen" zu verfallen, seien Büromenschen: Wer ständig auf Bildschirme starre, atme den ganzen Tag wie ein Raubtier auf der Pirsch, in kleinen, unauffälligen Zügen. Wenn wir uns nicht gerade durch Yogasessions seufzen, ist unser Atem mitunter so flach, dass es zu Konzentrationsschwierigkeiten, Merkschwäche und Kopfschmerzen kommt. Der Körper ist darauf ausgelegt, erst dann tief Luft zu holen, wenn sich die Aufregung legt.

"Unser Atem ist wie ein Barometer emotionaler Befindlichkeiten", sagt Samantha Moody, die mit meiner Freundin gegen ihre psychischen Probleme anatmet. Nicht nur Hetze und Stress, auch Angst oder Wut, beschleunigen den Atem. Wer wurde nicht mal zum Durchatmen verdonnert, als er frustschnaubend aus der Schule kam? Beruhigt sich der Atem, verlangsamt das die Herzfrequenz, man wird generell ruhiger. So lässt sich der Körper austricksen.



Samantha Moody hat sich als gelernte Doula – sie begleitet werdende Mütter emotional – zunächst mit Atemtechniken zur Geburtsvorbereitung beschäftigt. Weil sie selbst eine traumatische Kindheit hatte, ist der psychologische Aspekt dann zunehmend ins Zentrum ihrer Arbeit gerückt. Sie setzt auf atembasierte Methoden, "weil sie so intuitiv sind". Viele der Menschen, mit denen Moody atmet, hätten die klassische Psychotherapie als kontraproduktiv empfunden. Auch Kaity sagt, sie habe sich nach ihren Therapiestunden regelmäßig "wie wundgeredet" gefühlt.