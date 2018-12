Vor wenigen Tagen ging ich mit der Kleinfamilie den Kurfürstendamm rauf und ein Stück auch wieder runter, es war schon dunkel. Die Stimmung war adventlich aufgeladen, die Luft roch abwechselnd lushig und bratapfelig oder beides zusammen, weil Lush gerade Bratapfel-Body-Wash im Angebot hatte. Die Schaufenster strahlten den warmen Lichtschein des Kapitalismus aus, dessen Wellenlänge nicht zufällig unsere Herzen öffnete, darin er sich in Wohlgefühl verwandelte, obwohl der Glühweinstand noch vor uns lag.

In der zuckerwattierten Zeit vor dem Jahreswechsel ist man natürlich besonders geneigt, überall den aus der Zeit gefallenen "guten Kaufmann" zu erkennen, der nicht sich bereichern will, sondern die Leben seiner Kunden. Plötzlich lachen einen nur noch Philanthropen an, ich musste an den weihnachtsmannhaften Spielzeugladenbesitzer aus Kevin – Allein in New York denken.

Ich fühlte mich sicher, wie wir da von Geschäft zu Geschäft gingen. Die Bummelnden waren sich nicht Wolf, sondern Kunde, geeint durch die Abmachung, die Dinge in den Auslagen erstrebenswert zu finden. Der eine blieb hier stehen, die andere dort. Die Sehnsucht nach der anderen Seite des am Morgen nachpolierten Schaufensters war dieselbe. Es herrschte eine Eintracht, die man dem Spätkapitalismus gar nicht zugetraut hätte.

In den vergangenen 2.000 Jahren haben Jesu Geburt und vorweihnachtlicher Konsumrausch eine nicht unbedingt erwartbare Annäherung vollzogen. Es wundert niemanden mehr, wenn ein auf Stroh gebettetes Kindchen im Foyer eines Kaufhauses liegt, in Lumpen gehüllt. Hätte sich Maria nicht auch einen Petit-Bateau-Strampler für ihren Jungen gewünscht?

Wir gingen ins KaDeWe, Berlins Bling-Bling-Kaufhaus. Im ersten Stock paradierte ein mit Primark-Tüten behangenes Freundinnentrio über die marmorierte Missoni-Gucci-Allee. Sie schauten sich um, und noch einmal, und wirkten dabei vollkommen neidlos. Sie waren Reisende, die nicht gekommen waren, um mitzunehmen, sondern um zu erleben. Sie bestaunten die Mysterien des Kapitalismus, wie ein Geologe die Aufwerfungen der Erdgeschichte bestaunt. Sie genossen die nach allen Regeln der Werbepsychologie eingerichteten Markencluster, deren Behaglichkeit man sich nur entziehen kann, wenn man es darauf anlegt. Und ich fragte mich: Darf man dieses elaborierte Angebot an unser Wohlfühlzentrum einfach ignorieren? Sollen die ganzen mit kostenlosem Agenturfrühstück kompensierten All-Nighter überqualifizierter Dichter und Designer etwa umsonst gewesen sein?



In seinem Buch Das Gute in den Dingen schreibt der Philosophieprofessor Emanuele Coccia über die Werbung: "Ihre Reime sind immer das Ergebnis einer Berechnung, eines Willens, einer wahren Kunstfertigkeit. In unserem Gedächtnis haben ihre Kinderreime die Sprichwörter der Vergangenheit ersetzt." Er meint das nicht zynisch.

Auf einem lackierten, der Form eines Baumstumpfs nachempfundenen Tonhocker sitzend beobachtete ich das wundervolle, von einem immensen Spiegel zurückgeworfene Lächeln meiner kleinen Tochter. Meine Freundin hängte gerade einen ihr Budget übersteigenden Isabel-Marant-Mantel zurück auf den Bügel. Die Vorfreude, das wollene Teil (vereint Oversize-Silhouette und Statement-Kragen) irgendwann für einen nicht mehr ganz so obszönen Preis im Sale zu erwerben, stand ihr ins Gesicht geschrieben.

Nicht wenige behaupten ja, all das Habenwollen führe zwangsläufig ins Verderben, weil dem Wesen des Kapitalismus nach alle wollen, aber nur wenige können. Und die, die am wenigsten können, schlagen irgendwann kaputt, was ihnen verwehrt bleibt – und die dazugehörige Ordnung gleich mit. Dabei ist doch der Kunde in uns eine der verträglichsten Versionen des Menschen. Gezähmt vom Fetisch der käuflichen Dinge.

"Tatsächlich sprechen unsere Städte nämlich, wenn sie vom Glück sprechen, über nichts anderes als Waren." So drückt es Coccia aus und ist beeindruckt vom unermüdlichen Kraftakt des Schaffens immer neuer Waren und Begehrlichkeiten. Gute Werbung transportiert eine höhere Wahrheit, Copywriter verwenden einen Großteil ihrer Lebenszeit und ihres Intellekts darauf. Man darf das würdigen. Jene Expertise, mit der sie aus einem großformatigen Plakat einen Durchgang in die Parallelwelt der Waren öffnen, wo das Glück bezahlbar ist. In den Einkaufsstraßen treffen Real-Life und Werbe-Life im Konsum vereint aufeinander. Klar, dass sie bald wieder auseinanderfallen, der Übergang in die zweidimensionale Welt ist ja nur aufgemalt.

Auf dem Nachhauseweg frage ich mich, wie die Stadt ohne Werbeplakate aussehen würde. Wie grau, wie dunkel. Am S-Bahnhof spiegele ich mich einen Augenblick lang in der unerhört strahlenden Haut eines unerhört hübschen Vichy-Models. Mit leuchtenden Augen blickt sie auf die mit Kaugummi und Kippen übersäte Bahnhofstreppe herab. Ihr Mondscheinteint überzieht die Stufen mit einer feinen Schicht Behaglichkeit, bilde ich mir ein, während ich den mit Weihnachtsgeschenken beschwerten Kinderwagen hinaufschleppe. Der Fahrstuhl ist nämlich kaputt.