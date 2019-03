Der Roadtrip als erzählerisches und ästhetisches Genre hat den Blick auf die USA geprägt wie kaum ein anderer Topos. In unzähligen Filmen haben wir mit dem Protagonisten in den Rückspiegel geschaut, sind mit ihm vor der Polizei in den nächsten Bundesstaat geflohen oder mit ihr aus einem ungeliebten Leben in eine hoffnungsvolle Zukunft. Die Erzählung des Davonfahrens kann nur in einem Flächenstaat wie den USA eine solche Wirkung entfalten. Neben Filmemachern verlassen sich auch Fotografen auf diese Wirkung, wie der Bildband Nuggets: American Landscapes von Tom Haller zeigt. Das Nirgendwo in seinen Bildern wirkt nicht aussichtslos – die verfallene Tankstelle, das verlassene Motel –, es sind die Vorboten einer neuen Chance. Sie liegt am Ende dieser Straße.