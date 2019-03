Eine Ruine ist verdinglichte Zeit. Denn Zeit lässt zerfallen, was einst aufgebaut wurde, lässt vergessen, was einmal eine Funktion hatte. Ein Gebäude, das einer Generation als Wohnsitz diente, interessierte die nächste nicht mehr. Eine Fabrik in der einst Hunderte arbeiteten, produziert nichts mehr. Die Ruine ermöglicht aber nicht nur einen Blick auf die Zeit selbst, sondern auch in andere Leben. Das Herrenhaus, welches früher seinen adligen Besitzern vorbehalten war, steht heute offen. Wo niemand Anspruch erhebt, ist jeder willkommen. Diesen Umstand hat sich der Fotograf Sven Fennema zunutze gemacht. Im Süden Italiens hat er vergessene Orte gefunden und für seinen Bildband Melancholia fotografiert.