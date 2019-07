Vielleicht sind Sie gerade auf den Seychellen, liegen in einer Hängematte unter Palmen und schauen auf ein Stück Meer, das so irrsinnig blau ist, dass Sie für einen Moment tatsächlich glauben, Sie wären im Paradies angekommen. Vielleicht erklimmen Sie gerade aber auch einen Berg in Österreich, zusammen mit Ihrer vierköpfigen Familie und freuen sich schon jetzt auf die Aussicht und heimlich auf das kühle Getränk und den Schlafsack, wenn Sie zurück auf dem Campingplatz sind. Bisher war die Ferienzeit die entspannteste des Jahres und Urlaubspläne waren ein wunderbares Gesprächsthema. Das hat sich geändert, seit Greta Thunberg und die Anhänger von #fridaysforfuture Gesellschaften und ihr fehlendes Umweltbewusstsein hart ins Gericht nehmen. Nun reden wir über Flugscham. Denn immer mehr Menschen packt nicht nur das Fernweh, sondern auch das schlechte Gewissen.

Wir wollten von Ihnen wissen, wie Sie in diesem Jahr reisen und ob Sie bei ihrer Planung an das Klima gedacht haben. Fast 1.800 Menschen haben uns geantwortet.

Die Ergebnisse geben einen Einblick in die Gedankenwelt unserer Leserschaft zu individueller Verantwortung im Angesicht des Klimawandels. Die Klimaproteste scheinen viele zum Nachdenken angeregt zu haben. Nach eigenen Angaben hat bei vielen unsere Leserinnen und Lesern aber schon in den vergangenen Jahren ein Umdenken stattgefunden.



Unsere Umfrage ist nicht repräsentativ, sie gibt lediglich einen Ausschnitt aus dem Meinungsspektrum unserer Leserinnen wieder. Zum statistischen Abgleich haben wir mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov kooperiert. Deren Umfrageergebnisse stellen wir ausgewählten Einsendungen unserer Leserschaft gegenüber.



All-inclusive auf Mallorca

Es sind nicht viele, aber es gibt sie: 2,9 Prozent unserer Leserinnen und Leser gaben an, dass sie nicht an den Klimawandel glauben. Sie sehen es konsequenterweise auch nicht ein, auf Flugreisen zu verzichten.

Dieses Jahr mache ich etwa 20 privat bedingte Kurzstreckenflüge, hinzu kommen Langstreckenflüge nach Südamerika und Südafrika. Rechne ich meine beruflichen Reisen dazu, komme ich in diesem Jahr auf etwa hundert Flüge. Ich bin der festen Überzeugung, dass die gesellschaftlichen Vorteile durch bezahlbare Flugreisen die Umweltaspekte um ein Vielfaches übersteigen. Aus diesem Grund werde ich in diesem Jahr und auch in Zukunft auf keine einzelne Flugreise verzichten. (Sean)

Ich fliege zum All-Inclusive-Urlaub nach Mallorca, Urlaub in Deutschland ist für mich uninteressant. Camping ist für mich eine Strafe und kein Urlaub. (Maxey)

Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat Ende Juni 1.981 Personen befragt, mit welchem Transportmittel sie reisen und inwieweit sie der folgenden Aussage zustimmen: "Ich ziehe bei der Planung meiner diesjährigen Reise Klimaschutzaspekte mit ein." Die Ergebnisse der Onlineumfrage wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Unterschiede zu unserer Leserschaft sind deutlich: 21 Prozent, also fast ein Viertel der befragten Personen, haben geantwortet, dass sie der Aussage überhaupt nicht zustimmen. Darunter sind vor allem Männer, AfD-Wählerinnen und Wähler und Menschen aus Ostdeutschland zwischen 45 und 54 Jahren mit einem Monatseinkommen von über 3.000 Euro.