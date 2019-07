Christentum, Islam, Judentum: Die drei großen monotheistischen Religionen sind für viele Menschen schwer vereinbar mit Homosexualität. Dieses Jahr wird auf dem Christopher Street Day das 50. Jubiläum der Lesben-, Schwulen- und Transexuellenbewegung gefeiert. Zu diesem Anlass hat ZEIT ONLINE mit drei nicht heterosexuellen Mitgliedern dieser Glaubensgemeinschaften gesprochen. Hier erzählen sie von ihrer Religion, ihrem Alltag, Liebe, Sex und ihren Identitätskonflikten.

Ahmed* (muslimisch, 34, lebt in Berlin)

Ahmed ist homosexuell und wurde in einem arabischen Land geboren. Wo er herkommt, kann Homosexualität sehr streng bestraft werden. Trotzdem hatte er als Jugendlicher Sex mit Jungen. Mit 19 Jahren zog er nach Berlin, hier genießt er das schwule Nachtleben. Ahmed glaubt an Allah und denkt, dass sein Gott etwas gegen Homosexualität hat. *Seinen echten Namen möchte er zum Schutz seiner Person nicht öffentlich preisgeben.

Schon als Kind wusste ich, dass ich anders bin. Ich habe eine Jungenschule besucht und bereits in der ersten Klasse gespürt, dass ich besondere Aufmerksamkeit von meinen Mitschülern haben möchte. In der dritten Klasse fasste mir ein Mitschüler an den Hintern. Das gefiel mir sehr.



Leider spricht man in meinem Herkunftsland im Fernsehen nicht über Sexualität. Damals gab es noch kein Internet und in der Schule erfuhr man auch nichts über Sex. Dafür gab es mehrere Stunden Islamunterricht pro Woche. In diesen Stunden fühlte ich mich wie ein Alien. Ich glaubte sogar: "Vielleicht bin ich eine Frau im Körper eines Mannes."



Als ich 13 war, hat mich ein Mitschüler zu sich nach Hause eingeladen, er wollte angeblich die Mathe-Hausaufgaben erledigen. Als ich bei ihm war, hat er mir heterosexuelle Pornos gezeigt. Dann ging alles sehr schnell und er hat mich penetriert. Er wollte mich nicht küssen, zum Abschluss bin ich auch nicht gekommen. Er hat einem Freund von mir erzählt, dann hatte ich Sex mit den beiden. In der Schule hat sich herumgesprochen, dass ich Sex mit Männern habe. Dann bekam ich Anfragen von anderen Mitschülern. Das Ganze war immer von mir gewollt, ich hatte in der Schulzeit bestimmt Sex mit 15 bis 20 Jungen.

Einmal versuchte ein Schüler mich zu erpressen: Wenn ich nicht noch einmal Sex mit ihm habe, würde er jedem erzählen, dass ich schwul bin. Weil ich solche Angst hatte, habe ich mich meiner Schwester anvertraut. Sie sprach mit meinen Eltern. Meine Eltern haben mit den Eltern dieses Mitschülers nicht das Gespräch gesucht, das wäre eine Schande für die Familie gewesen. Aber meine Mutter fragte mich danach oft, ob ich gern Sex mit Männern habe. Eine Woche lang habe ich das verneint, dann hörte sie auf zu fragen. Meiner Familie ist ihr Ruf sehr wichtig, sie sind wohlhabend und angesehen.

Mit 18 bin ich zum Studium in den Libanon gezogen. Dort habe ich auf einer Chatplattform eine schwule Gruppe gefunden. Dadurch hatte ich mein erstes richtiges Date und habe Gleichgesinnte getroffen. Ein Jahr später bin ich nach Deutschland gezogen, um hier weiter zu studieren.

Was meine Familie über Homosexualität denkt? Über dieses Thema spricht man nicht. Sie glauben auch nicht, dass Homosexualität existiert. Mein Vater hat mir immer gesagt: "Sei keine Tucke, sei ein Mann." Für meine Familie spielt der Islam eine sehr wichtige Rolle. Jeden Freitag sind wir in die Moschee gegangen, im Ramadan hat man jeden Abend mit der ganzen Familie gegessen. Ich selbst bin auch Muslim und glaube fest daran, dass ich durch meine Homosexualität etwas Falsches tue und dafür von Gott bestraft werde. Die verschiedenen Glaubensrichtungen im Islam halte ich für Unsinn. Es gibt nur einen Gott, Gruppierungen helfen nicht. Dass ein paar Imane auf der Welt Homosexualität nicht als Sünde betrachten, finde ich eine irre Ansicht. Man kann nicht ohne Regeln leben, sonst wird die Welt verrückt.



Ich bete heute nicht fünfmal am Tag, aber ich spreche viel mit Gott. Früher habe ich im Ramadan gefastet, jetzt mache ich das nicht mehr. Ich weiß, dass ich nicht alles richtig mache. Als ich nach Berlin kam, bin ich auch in eine Moschee gegangen. Gleichzeitig wollte ich endlich meine Sexualität freier ausleben und war auf schwulen Partys. Das mache ich immer noch, aber ich trinke fast keinen Alkohol mehr. Einmal im Monat gehe ich ins Berghain, den Berliner Techno-Tempel. Dabei geht es mir nicht um Sex, sondern ums Tanzen. Ich erlebe dann ein Gefühl der absoluten Freiheit.

2014 habe ich mein Studium abgebrochen und eine Lebenspartnerschaft mit einem Freund eintragen lassen, auch um kein Problem mit meinem Aufenthaltsstatus zu bekommen. Meiner Familie habe ich von der Heirat erzählt, aber so getan, als sei der Freund eine Frau. Eine gute Freundin hat mir dabei geholfen. Sie und ich haben uns so fotografiert als seien wir ein Paar, und die Bilder meiner Familie geschickt. Mittlerweile habe ich einen deutschen Pass und die Lebenspartnerschaft wurde aufgehoben. Für meine Zukunft wünsche ich mir einen Partner, den ich wirklich liebe. Mir ist es egal, welche Religion er praktiziert oder woher er kommt. Ich kann mich gut anpassen.