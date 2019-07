Der Karl-Marx-Hof war lange Zeit das Vorzeigeschild der Sozialdemokraten. Man nannte den Gemeindebau sogar "Versailles der Arbeiter". Umso verstörender ist es, dass man an diesem Sonntagmorgen kurz vor den Wohnanlagen gleich auf einen Stand der "Blauen" trifft. Freilich, die Zeit der Festungen des Proletariats ist lange vorbei. Viele der Bewohner und Bewohnerinnen des Karl-Marx-Hofes wählen längst nicht mehr nur die "Roten". Dass man sofort mit der FPÖ konfrontiert wird, noch dazu an diesem 30. Juni, wo auf dem großen Gelände das Jubiläum "100 Jahre Rotes Wien" gefeiert wird, ist trotzdem überraschend.

Noch überraschender ist allerdings, dass von den Sozialdemokraten, ohne die es dieses Gemeindebauprojekt nie gegeben hätte, weit und breit nichts zu sehen ist. Kein Banner, kein Stand, nichts. "Stimmt", sagt Uwe Mauch, "weder die Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner noch der Bürgermeister Michael Ludwig sind hier." Haben die Roten die Bewohner des Karl-Marx-Hofes als potenzielle Wähler etwa aufgegeben?



Uwe Mauch, Journalist bei der überregionalen Tageszeitung Kurier, hat Anfang Juni zusammen mit dem Fotografen Mario Lang den Band Homestorys aus dem Roten Wien – 100 Geschichten zu 100 Jahren Gemeindebau veröffentlicht und ist selbst in einem Gemeindebau in Florisdorf aufgewachsen. Um zu wissen, wie dort gewählt wird, brauche man sich nur die Wahllandkarte von Wien ansehen: "Floridsdorf ist einer der zwei dunkelblauesten Wahlsprengel", sagt er.



Wohnen zu Schnäppchenpreisen

Als am 12. Oktober 1930 der Karl-Marx-Hof feierlich eingeweiht wurde, sprach der damalige Bürgermeister von Wien, der Sozialdemokrat Karl Seitz, folgenden, mittlerweile in Stein gravierten Satz aus: "Wenn wir einst nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen." Und noch unlängst bezeichnete der aktuelle sozialdemokratische Bürgermeister der Stadt, Michael Ludwig, diesen Gemeindebau als eines der Wahrzeichen Wiens.



Die Stadt ist mit ihren 1.800 Wohnanlagen Europas größter Immobilieneigentümer. 500.000 Wiener, also fast jeder Vierte, leben in einem Gemeindebau. Und jetzt, nach jahrzehntelangem Baustillstand, sollen im Rahmen des Projekts "Gemeindebau NEU" bis 2020 4.000 neue Wohnungen hinzukommen. Heute zahlt man für eine modern ausgestattete Wohnung mit mindestens 30 Quadratmeter – will heißen Zimmer, Küche, Vorraum, WC, Badezimmer, Heizung und Warmwasser – 5,81 Euro netto pro Quadratmeter. Fast schon ein Schnäppchenpreis in Zeiten rasant steigender Mieten.



Der Gemeindebau wurde am 12. Oktober 1930 eingeweiht. © Imagno/Getty Images

Errichtet wurde der Karl-Marx-Hof von Karl Ehn, einem der Otto-Wagner-Schüler, die zwischen 1919 und 1934 am Wiener Gemeindehausbau kräftig mitwirkten. Über einen ganzen Kilometer erstreckt sich diese Wohnbauanlage mit ihren roten, markanten Balkonen des Mitteltrakts. Mit diesen wollte man den sozialen Zusammenhalt symbolisieren. "Und am Anfang war es auch so", erinnert sich Herr Günther, ein fitter 70-Jähriger, der im gegenüberliegenden Karl-Marx-Café gerade ein kühles Bier trinkt. "Wissen Sie, wie oft wir uns mit den Kindern aus dem oberen, dem bürgerlichen Teil von Döbling, so heißt dieser Bezirk, geprügelt haben? Die haben uns nämlich immer Proleten genannt. Wir aber waren stolz, Arbeiterkinder zu sein." Na ja, das liegt jetzt in der weiten Vergangenheit und vieles hat sich seitdem geändert. "Heute wählen die Leute, die hier leben, die FPÖ. Sie haben ja keine Ahnung." Die meisten wüssten nichts, aber auch gar nichts über die Geschichte dieses Hofs, über den Novemberaufstand 1934 gegen den Austrofaschismus, der hier im Karl-Marx-Hof sein gewaltsames Ende fand.

"Bassin-Klatsch" und Bettgeher

Als Geburtsstunde des Roten Wiens gilt der 4. Mai 1919. An jenem Tag fanden zum ersten Mal Gemeinderatswahlen statt, an denen auch Frauen teilnehmen durften. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei erlangte dabei die absolute Mehrheit und konnte endlich ihre Vorstellung vom "Neuen Wien" und dem "Neuen Menschen" umsetzen. Und das war auch bitter nötig, denn in keiner anderen europäischen Stadt waren die Lebensbedingungen für die ärmeren Schichten verheerender als in Wien. In den berüchtigten Zinskasernen, Zins steht für Miete, gab es weder Strom noch Wasser.



Annemarie, eine ältere Dame, die mit ihrem Ehemann Alfred gerade einen organisierten Rundgang durch den Karl-Marx-Hof macht, weiß dazu eine Geschichte zu erzählen. Ihre Großeltern hätten auch in so einer Zinskaserne gelebt. Die Leute dort seien so arm gewesen, dass sie untertags ihre Schlafplätze den "Bettgehern", meistens handelte es sich um Schichtarbeiter, gegen Bezahlung überlassen haben. Auch der Begriff "Bassin-Klatsch" stammt aus jener Zeit. "In den Wohnungen gab es weder Strom noch Wasser. Das Wasser mussten sich die Frauen von den Emaillewaschbecken auf den Treppenabsätzen holen, was häufig etwas länger dauerte, weil man sich gleich Zeit für einen kleinen Plausch nahm."



Für diese Bevölkerungsschicht waren die Gemeindebauprojekte, zwischen 1919 und 1933 wurden 382 solcher Monumentalbauten errichtet, also eine regelrechte Neugeburt. "Die Wohnungen waren zwar nicht groß, hatten aber fließendes Wasser, Strom und Toilette", sagt ihre Ehemann. "Nur das Badezimmer fehlte. Duschen oder baden konnte man einmal in der Woche im Waschsalon, wo sich auch die Waschküche befand." Wobei, Wäschewaschen konnte man nur einmal im Monat. "Oder man hat sich von der Hausbesorgerin einen weiteren Waschtag geben lassen, dafür musste aber bezahlt werden", fällt Annemarie ihrem Mann ins Wort. Sie wisse darüber bestens Bescheid, denn ihre Mutter sei selbst Hausbesorgerin in einem Gemeindebau gewesen.