Die Brückenstraße in Chemnitz ist komplett gesperrt. Ein LKW verstellt die achtspurige Fahrbahn kurz hinter dem Karl-Marx-Monument, dem Nischel, wie sie hier sagen. Unter Marx’ Vollbart haben die Veranstalter das Programm des Kosmos Chemnitz befestigt. Ein junges Paar mustert den Zeitplan: "Wann spielt Grönemeyer?", fragt sie. "Bin nicht so heiß auf den", antwortet er. Sie gehen weiter. An der Absperrung zur großen Bühne sind ein paar Jugendliche dabei, sich Mixgetränke in Plastikflaschen umzufüllen, weil Glasflaschen nicht erlaubt sind. Sie kennen das von anderen Festivals.

Nach dem Tod von Daniel H. als Folge einer Messerstecherei hatte es vergangenes Jahr rechtsradikale Ausschreitungen in Chemnitz gegeben. Rechte marschierten tagelang durch die Stadt, es gab Übergriffe auf Migranten. Als ein Zeichen gegen die Gewalt von Rechts rief die Chemnitzer Band Kraftklub mit Freunden das Konzert #wirsindmehr aus. Aus ganz Deutschland kamen 65.000 Menschen. Gestern fand das Konzert erneut statt, nur größer, organisierter und dieses Mal unter dem Namen Kosmos Chemnitz. Unter dem Motto #wirbleibenmehr versammelten sich 50.000. Neben Konzerten von Herbert Grönemeyer, Alligatoah und Tocotronic gab es Workshops, Diskussionen und Ausstellungen. Außerdem Schmuckstände, T-Shirts, Spielkram: Nachdem das Stadtfest Chemnitz kurzfristig abgesagt wurde, freuen sich die Standbesitzerinnen und Standbetreiber auf die Gelegenheit, ihre Produkte zu verkaufen.



Mittags ist es noch sehr ruhig in der Stadt. Im Eiscafé Valentino am Neumarkt sitzen ältere Herrschaften vor Eisbechern, viele Konzertbesucher sind noch nicht angereist. Für die meisten aus Chemnitz ist es um diese Zeit ein normaler Arbeitstag. Im Gegensatz zum Konzert im letzten Jahr sieht man Getränkestände und Rostbratwurststände in der Innenstadt, noch sind sie nicht bestückt für den Abend.



Bevor die Konzerte beginnen, geht es anderswo noch einmal um fast alles: In der "Fashionlounge" eines Kaufhauses wird diskutiert, über Rechtsradikalismus, Mobilität in der Autostadt, Seenotrettung und Klimaschutz. Eine Besucherin steht von ihrem Plastikstuhl auf und fragt: "Ich komm aus Berlin, bin jung und gebildet. In Berlin habe ich das Gefühl, dass da sehr viel Egozentrisches stattfindet. Die Fashion Week und so etwas. Was kann ich denn tun?"



Auf dem Podium antwortet ihr Jan Kummer, Musiker und Künstler aus Chemnitz, dass er ihr Problem verstehe. Wie kann man heute politisch aktiv sein? "In Berlin kann man ja leben, ohne sich mit Menschen rechter Gesinnung auseinandersetzen zu müssen. Hier ist das anders", sagt Kummer. Je kleiner die Stadt, desto kleiner eben auch die Rückzugsorte. Der Frau könne er nur raten, an die Orte zu fahren, wo es Probleme gibt. Jan Kummer ist der Vater von Felix Kummer, dem Sänger der Band Kraftklub, die #wirsindmehr ins Leben gerufen hatte.

Das Karl-Marx-Monument – hier ist in diesem Jahr die Hip-Hop-Bühne aufgebaut. Auch die "Omas gegen Rechts" sind dabei in Chemnitz. © Sonja Hamad für ZEIT ONLINE

Ein zweites Festival gegen Rechts – eine gute Idee, um den Bildern von Chemnitz als Nazihochburg etwas entgegenzusetzen. Denn die haben Chemnitz geschadet. So schwierig das letzte Jahr auch war, der Nullpunkt, an den man gelangte, hat vielen Menschen in der Stadt gezeigt: Sie müssen etwas tun. Das Kosmos stellt sich nicht nur gegen Rechts – es arbeitet auch zusammen mit der Wirtschaft an dem Imageproblem der Stadt. Am Ende geht es natürlich auch um die Frage, wie Chemnitz als Standort attraktiv bleiben kann. Aber Rechtsradikalismus ist mehr als ein Imageproblem.

Am roten Turm ist eine kleine Bühne aufgebaut. Jugendliche tanzen zu dem Gitarrengeschrammel einer jungen Band, die irgendwann "Wenn ihr Rassismus oder Sexismus seht, macht das Maul auf" ins Mikro brüllt. Am Brunnen sitzen Tobias und Sven, beide Anfang 30, der eine in Chemnitz groß geworden, der andere in der Nähe von Leipzig. Warum sie heute hier seien? "Schönes Wetter, Musik und Party", sagt Sven. In Chemnitz passiere halt sonst nicht so viel. Beim #wirsindmehr-Konzert waren die beiden auch, aber da sei es um die Ausschreitungen gegangen, heute sei es weniger politisch, meint Tobias, oder zumindest anders politisch. "Im letzten Jahr war das Konzert Balsam für die Leute, die nicht zu den Rechten gehören", sagt er. Dieses Jahr sei es eher ein Konzert für alle, auch für die politisch Unentschiedenen: "Allein dadurch, dass heute Grönemeyer spielt und nicht Feine Sahne Fischfilet." Die Oma, die mit Punkrock und Deutschrap nichts anfangen kann, denke sich bei Grönemeyer vielleicht: Ah, wenn der das sagt, muss das ja stimmen.

Sören Uhle, der Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft CWE, hat heute viel zu tun. Der Mann mit Brille und Anzug ist zufrieden darüber, wie es letztes Jahr lief. Nachdem sich am Karl-Marx-Kopf die Rechten versammelt hatten, galt es, dieses Bild zu revidieren, erzählt Uhle. Die CWE hatte das Konzert finanziert und unterstützt es auch in diesem Jahr wieder. Jetzt gehe es darum, eine Botschaft zu vermitteln, die sie durchhalten. Es könne nicht sein, dass Rechte in ein paar Tagen kaputt machen, was das Stadtmarketing in Chemnitz über Jahre aufgebaut habe, sagt Sören Uhle. Er vergleicht das Kosmos mit einer Graswurzelbewegung, bei der die Dynamik von unten entstehe. Politische Ereignisse lebten von der Wiederholung, nur so könnten sie sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen.