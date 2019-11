Ich stehe am Fenster und schaue auf die Silhouette der Stadt. Es ist kalt, die untergehende Sonne färbt alles blutrot. Sonntag. Ein Tag zum Kuchenessen. Oder einer, um bei einem Ausflug seinem kalten Atem hinterherzuschauen. Und ich stehe hier, unbewegt, während hoch dosiertes Schmerzmittel durch einen dünnen Schlauch in meine Armbeuge fließt. Ich bin Notfallpatientin in einer orthopädischen Klinik, Verdacht auf Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Mein Nacken ist hart wie ein Zementblock, meinen rechten Arm durchzieht seit Tagen ein unerträglicher, dumpfer Nervenschmerz und meine Haut am Daumen fühlt sich seltsam an. Ich habe drei Tage nicht geschlafen, keine gängigen Schmerzmittel haben geholfen. Ich bin nicht zimperlich. Aber ich bin bereit, mich erschießen zu lassen. Das habe ich dem Notarzt gesagt.

Hat ihn nicht beeindruckt. Aber er hat mich zur Schmerztherapie und Abklärung auf die Station eingewiesen. Denn die Tests, die er mit mir durchgeführt hatte – Wie viel Kraft habe ich in meinen Armen? Wo fühlt sich mein Daumen seltsam an? Wie weit kann ich meinen Kopf drehen? –, die haben ihn dann doch skeptisch gemacht. "Sieht nach Bandscheibenvorfall aus. Müssen wir im MRT abklären," sagte er. Bislang hatte ich immer gedacht, ein Bandscheibenvorfall passiere nur im unteren Rücken. Ich wusste auch nicht, dass in schweren Fällen operiert werden muss. Ich denke: Ein Skalpell an meiner Halswirbelsäule? Ach du Scheiße! Ich sage nichts, außer: "Aua".

Später erst werde ich verstehen, was ein Vorfall überhaupt ist und welche Auswirkungen er haben kann. Doch ich erfahre das meiste nicht von den Ärzten, sondern von Nachtschwestern, Physiotherapeuten und einer befreundeten Neurologin. Ich lese Bücher und recherchiere im unter Medizinern verpönten Internet. Denn die meisten Ärzte, so werde ich es leider erleben, haben keine Zeit für Gespräche mit dem Patienten. Und wehe man stellt ihnen zu viele Fragen.

In der Notaufnahme aber ist mir zunächst alles egal. Hauptsache, irgendjemand befreit mich von diesen wahnsinnigen Schmerzen. Ein Pfleger hat mir einen Zugang in den Arm gelegt, durch das Schmerzmittel und später Kortison tropfen werden. Ich soll in einem Rollstuhl Platz nehmen, damit man mich aufs Zimmer bringen kann. Schlagartig fühle ich mich alt. Während ich in mein Zimmer geschoben werde, denke ich darüber nach, dass ich mit meinen 44 Jahren doch eigentlich zu jung für solche Wirbelsäulenprobleme sein sollte, dass ich mehrmals in der Woche Sport mache, mich gesund ernähre, nicht mehr rauche, eher schlank und selten krank bin. Dennoch versagt offenbar gerade meine Halswirbelsäule.

So viele haben Rücken in Deutschland?

Im Zimmer liegt eine verwirrte alte Frau im Bett, die vor Kurzem am Rücken operiert wurde. Sie sagt: "Warum kommt mein Sohn mich nicht besuchen? Ach, ist mir auch egal. Wer nicht kommt, kann nicht gehen." Das Zimmer hat drei Betten, die den Raum fast ausfüllen. Ein Bad fehlt, dafür gibt es ein Waschbecken, abgetrennt durch einen Vorhang. Die alte Frau stöhnt: "Die Ärzte haben mir vor der Operation die Wirbel gebrochen." Wahrscheinlich leidet die Arme am sogenannten Durchgangssyndrom. Das ist eine Art Verwirrtheitszustand, der häufig bei älteren Menschen nach Operationen auftritt und einige Tage andauern kann. "Meinen Sie, man kann Socken in der Cafeteria kaufen?", fragt sie. Ich sage: "Nein, da gibt es eher Kaffee und Kuchen, soweit ich weiß."



Ich war nur einmal als Zehnjährige in einem Krankenhaus. Damals, in den Achtzigerjahren wurden Patienten so lange wie möglich stationär aufgenommen. Denn je mehr Tage die Patienten blieben, desto mehr Geld erhielt die Klinik von der Krankenkasse. Was es also vor über 30 Jahren im Überfluss gab, war Zeit. 2004 sollte sich das ändern. Damals wurden die sogenannten Fallpauschalen eingeführt, um ausufernde Kosten im Gesundheitssystem zu dämpfen. Seitdem erhalten Krankenhäuser für die Behandlung gängiger Erkrankungen eine pauschale Vergütung – unabhängig davon, wie lange der Patient bleibt. Das kann zur Folge haben, dass Krankenhäuser, eine steigende Zahl in privater Hand, viele Patienten aufnehmen, um sie dann nach möglichst kurzer Verweildauer wieder zu entlassen. Sonst droht ein Minusgeschäft. Laut Bundesgesundheitsministerium hat sich durch die Fallpauschalen die durchschnittliche Verweildauer in allgemeinen Krankenhäusern verringert. Blieben im Jahr 2000 Patienten noch 9,2 Tage im Krankenhaus, waren es im Jahr 2017 nur 6,7 Tage.



Weitere Effekte dieses Vergütungsmodells zeigt eine Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2017. Demnach kommen in Deutschland aktuell mehr als 600.000 Patienten mit Rückenbeschwerden pro Jahr ins Krankenhaus – ein Drittel mehr als noch 2007. Außerdem hat sich die Zahl der operativen Eingriffe an der Wirbelsäule seit 2007 um satte 71 Prozent erhöht. Als Gründe für diese drastischen Zunahmen nennen die Autoren die Budgetvorgaben der Kliniken. Es ist demnach unwahrscheinlich, dass es so viel mehr Rückenpatienten gibt als vor zwölf Jahren.