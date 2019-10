Es ist ja nicht so, dass die Leute erst seit Instagram Bock auf krachig-bunte Bilder haben. Die hier gezeigten Postkarten aus dem Bildband New West erinnern in ihrer übertriebenen Farbgebung an Smartphonefotos mit fancy Filter. Nur war es in den Dreißiger- und Vierzigerjahren viel schwieriger, solche Bilder herzustellen: Ein mit Leinen überzogener Karton wurde mit einem Schwarz-Weiß-Foto bedruckt und anschließend von Hand koloriert. Die Dinger waren teuer und eigentlich viel zu wertvoll, um sie per Post zu verschicken. Sie zeigen nicht nur klassische Postkartenmotive, sondern auch alltägliche Szenen, etwa ein Footballspiel oder einen Nachmittag am Pool. Und die Stadt San Francisco wirkt auf den Karten so überzeichnet schön, dass sie sich wahrscheinlich auch Einheimische gern an den Kühlschrank pinnten.