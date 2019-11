An einem Sonntag Ende November steht Nadine Aigner in der Tür zu ihrer Münchner Wohnung und trommelt mit den Handflächen auf ihre Oberschenkel. Es kostet sie Überwindung einem Fremden zu zeigen, wie das aussieht: ihre Sucht. Zu Besuch war lange niemand mehr, der einzige, der regelmäßig klingelt, ist der Postbote. Den fängt sie immer am Türrahmen ab. Aigner ist Mitte 50, sie hat studiert und übt einen technischen Beruf aus, in dem sie gut verdient. Von außen sieht es so aus, als führe sie ein geregeltes Leben. In ihrer Altbauwohnung im vierten Stock wird dann das Problem sichtbar, das ihr ganzes Leben dominiert. Nadine Aigner, die in Wahrheit anders heißt, ist kaufsüchtig.



Schon im Flur hängen an zwei Kleiderstangen auf der linken und rechten Seite unzählige Jacken, darunter stapeln sich Schuhkartons. Als sie die Badezimmertür öffnet, fallen sofort all die Zahnbürsten auf, die auf dem Waschbeckenrand liegen, sechs Stück, verschiedene Farben, verschiedene Marken. Auf dem Fensterbrett daneben stehen 14 Tuben Zahnpasta. Kinder hat sie nicht, auch keinen Mann, das alles ist nur für sie. Aigner benutzt die Bürsten abwechselnd. Jeden Tag etwas Neues ausprobieren, die Produkte vergleichen, sie braucht das.



Sucht mit System

Die schwarze Ledercouch im Wohnzimmer ist unter Kleidungsstücken begraben. Gegenüber ein Bücherschrank mit 16 Ausgaben der Brockhaus-Enzyklopädie. Als Aigner las, dass der Verlag den Druck einstellen werde, hat sie alle Ausgaben gekauft, die sie noch finden konnte. Sie wollte einfach nicht zu denen gehören, die sie nicht besitzen.

Nadine Aigner ist eine kleine Frau. Sitzt sie auf ihrem Drehstuhl, reichen ihre Füße nicht bis zum Boden, auch nicht, wenn sie die Zehen streckt. Vor ihr auf dem Tisch steht ihre Teleshopping-Ausrüstung: ein Laptop und drei Telefone. Sie liebt den Kanal auf dem Schmuck verkauft wird – Rosenquarzanhänger, Aquamarinbroschen, Brillantringe – man könnte auch sagen, sie ist ihm verfallen. Nervenkitzel, schwitzige Hände, so beschreibt Aigner es, wenn der Countdown läuft, der nicht Sekunden herunterzählt, sondern die Zahl der Produkte, die noch zu haben sind.



Parallel zum Laptop läuft der Fernseher am anderen Ende des Zimmers. Wenn die Internetverbindung hakt, ist das Fernsehbild aktueller. Wenn es drauf ankommt, muss sie schnell sein. Dann wählt sie an allen Telefonen gleichzeitig die Hotline an, um auf jeden Fall eine freie Leitung zu erwischen. Nur kein Schnäppchen verpassen.

Ein schwarzer Freitag

Aigner erkauft sich immer wieder die Hoffnung auf ein anderes Leben: Die Halskette und das Abendkleid wollte sie anziehen und mal wieder in die Oper gehen. Mit der Nähmaschine wollte sie sich als Designerin selbstständig machen. Die Spiegelreflexkamera hat sie bestellt, um damit in die Natur zu gehen und zu fotografieren. Alles steht noch originalverpackt im Wohnzimmer.

Sie spricht ganz reflektiert über ihre Sucht. Mit ruhiger Stimme, langsam, mit vielen Pausen. Sie sagt dann Sätze wie "Jeder Einkauf schüttet Glückshormone aus" oder "Meistens kaufe ich aus Frust, um mich besser zu fühlen". Wenn sie davon erzählt, wirkt es, als gebe es zwei Persönlichkeiten in ihr. Die eine kauft unkontrolliert. Die andere steht daneben, sieht dabei zu, kann es aber nicht verhindern. Aigner kritisiert, dass die Gesellschaft ihr ständig neue Anreize gebe, zu kaufen. Eine "erwünschte Sucht" sei das. Weil die Konzerne und die Werbeagenturen nur an den Profit dächten, nicht aber an seine Opfer.



In einem Schrank sammelt Aigner Schuhkartons – sie beschriftet jeden einzeln. © David Gutensohn für ZEIT ONLINE

Tage wie der Black Friday machen es ihr besonders schwer. Am letzten Freitag im November gewähren Unternehmen besonders hohe Rabatte – und werben entsprechend dafür. Der Versandriese Amazon startet gleich eine ganze Rabatt-Woche. Und schon am Montag darauf ist Cyber Monday, auf den das Weihnachtsgeschäft und die Schlussverkäufe folgen. Alles Anlässe, um stundenlang Produktpreise und Bewertungen zu vergleichen, technische Daten und Design. Der eigentliche Einkauf wird bei Aigner fast zur Nebensache. Es ist der ritualisierte Zeitvertreib, der sie reizt. Vergleichbar vielleicht mit einem, der sein Geld in Spielautomaten versenkt. Der nicht in den unwahrscheinlichen Gewinn investiert, sondern in die Stunden voller Spannung und Vergessen.



Aigner ist seit 20 Jahren Single, hatte davor eine lange Partnerschaft. Es gibt keine Familie, für die sie Geschenke kaufen könnte. Stattdessen belohnt sie sich selbst. Immer wieder. Ihr Kleiderschrank im Schlafzimmer zeigt, wohin das führen kann. Die Türen lassen sich kaum schließen. Und auch auf dem Boden neben dem Bett liegen Berge aus Kleidungsstücken, ordentlich zusammengelegt und nach Farben sortiert. Drei schwarze Kisten sind mit Halsketten, Ringen und Edelsteinen gefüllt. Sie trägt keinen davon, viel lieber Jeans und ein einfarbiges T-Shirt, wie heute. Es reicht ihr, zu wissen, dass der Schmuck da ist.