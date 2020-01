Ganz schön überschätzt, dieses erste Mal. Oft fehlt es dabei an der Erfahrung, um es zu genießen oder richtig einzuschätzen. Und das ist nicht nur beim Sex so. Diese Serie erzählt vom Mut und vom Selbstvertrauen, es endlich anders zu machen. Dabei kann man nämlich etwas wirklich Wichtiges lernen: Beim zweiten Mal wird alles besser. In diesem Fall ist es wie ein zweites Leben – das nach dem Alkohol.



Letztlich geht es darum, ob da etwas ist, irgendetwas, das einen auf dem Boden hält, auf dieser Welt. Eine Idee, an der man sich festklammern kann.



Hält einen nichts, kann es sein, dass man sich allzu gern löst von dem, was man so Realität nennt. Sich abschießt, wegballert, rausbeamt, zuschüttet, volllaufen lässt, über den Durst und noch viel weiter, bloß weg hier. Was das alles soll? Man muss nur genug Alkohol drauf gießen, irgendwann geht auch diese Frage darin unter.

Und dann wacht man wieder auf und die Welt knallt einem mit all ihrem Gewicht entgegen. Rüttelt den schmerzenden Kopf, rührt den flauen Magen, knickt die wackeligen Beine, scheucht die flattrigen Gedanken. Was für eine Scheiße, das alles. Nüchtern betrachtet.

Friederike, 26 Jahre alt, sitzt am Fenstertisch eines Italieners in Berlin, ein früher Winterabend, draußen rauscht die abgedunkelte Stadt vorbei. Sie trinkt Cola light, großes Glas, später wird sie noch eins bestellen. Neben ihr auf dem Stuhl steht ihre Handtasche, die teuer aussieht, genauso wie ihr cremefarbener Wollmantel. Bei der Frau ist alles in Ordnung, denkt man, wenn nicht sogar perfekt, die Frisur natürlich auch, jedes Haar an seinem Platz, Perlenohrringe. Friederike heißt eigentlich anders, Friederike ist Alkoholikerin. Im Februar ist sie zwei Jahre trocken.

Es gehe ihr so gut wie nie, sagt Friederike. Die Nüchternheit sei ein Geschenk, das bewusste Leben. Wobei nicht allein der Verzicht das Vorher vom Nachher trennt, sondern vor allem die Erkenntnis, Alkoholikerin zu sein. Die Diagnose habe ihr rückwirkend erklärt, was sie sich nie erklären konnte. Ihre Melancholie und ihren Hang zum Exzess. Ihr Riesenego, mit dem sie doch nur die Furcht kaschierte, nicht gemacht zu sein für diese Welt. Das Leben, sagt sie, fühlt sich zum ersten Mal logisch an.

Beim zweiten Mal Neues Jahr, neues Glück? Beim ersten Mal läuft nicht immer alles rund. Was oft fehlt, ist die Gelassenheit, dass es schon gutgehen wird, die Erfahrung, dass man sich auf sich selbst verlassen kann. In dieser Serie erzählen wir vom zweiten Mal, das oft glücklicher macht als das erste Mal – und von der Erfahrung, wie sehr der zweite Anlauf das Leben zum Besseren verändern kann: beim zweiten Kind, dem beruflichen Neuanfang und der Chance, ohne Alkohol noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Beim zweiten Mal wird alles besser!

Trocken zu sein ist ein seltsamer Zustand, ein Dazwischen, definiert durch etwas, das nicht mehr ist und doch Maßstab bleibt. Dass sie es so lange geschafft hat, verdanke sie den Anonymen Alkoholikern, sagt sie, einer Selbsthilfegruppe von Süchtigen, Menschen, die sich gegenseitig aufrichten, Mut machen. Wenn Friederike von den Anonymen Alkoholikern spricht, sagt sie "wir", sie hat dort nicht nur Leidensgenossen, sondern Freunde gefunden.

Ziel sei es, das erste Glas stehen zu lassen, jeden Tag von neuem, so steht es im Buch der Anonymen Alkoholiker. Was dazu führen könnte, wieder zu trinken, muss jeder für sich selbst beantworten. Der Alkoholismus stecke im Kopf, sagt Friederike. Sie fürchtet nicht das Glas – in ihrem Job in der Medienbranche sei sie oft von Alkohol umgeben – sondern den Gedanken, der eine Kaskade in Gang setzt, an deren Ende sie nicht mehr frei entscheiden kann. Wenn eine düstere Idee aufploppt, die sich in ihrem Kopf breitzumachen droht, ruft sie ihre Sponsorin an. Sie ist schon länger trocken als Friederike, eine Art Mentorin, jederzeit erreichbar. "Sie holt mich auf den Boden zurück", sagt Friederike, "damit ich nicht in meinen schlechten Gedanken verharre."

Weltschmerz, sagt sie, dieses Wort habe sie schon sehr früh gekannt. Vor allem hat sie das Wort verstanden, da war sie noch nicht mal in der Schule. Eine Autofahrt mit ihren Eltern, Rückbank, Kindersitz, im Radio läuft klassische Musik. Mach mal lauter, Papa, wer ist denn das? Schumann, aha, tot? Oh nein! Sie fing an zu weinen, erzählt sie. Konnte gar nicht mehr aufhören. Da war kein Trost in den Worten ihrer Eltern, die sich bemühten, sie abzulenken.

Robert Schumann hat schöne Musik geschrieben. Robert Schumann ist tot. Katastrophe. Punkt.

Friederike wuchs behütet auf, sagt sie, norddeutsche Großstadt, es fehlte weder an Empathie noch an Bildung, ja nicht mal an Geld. Seit der ersten Klasse spielte sie Handball, bald auf höchstem Niveau. Nach dem Match besprach sie entscheidende Spielsituationen mit ihrem Vater. Auf der Kühltruhe schoben sie Magneten hin und her, einer davon war Friederike.

Eine Suchtproblematik gab es nicht in der Familie, mit 14 oder 15 durfte sie das erste Mal mit ihren Eltern anstoßen, erinnert sie sich. Ein Glas Sekt zu Weihnachten, besser hier und mit uns als anderswo und zu viel, sagten sich die Eltern, sagten es auch laut, Prost. Leider lagen sie, was niemand ahnte, vollkommen falsch. Es war egal, unter welchen Umständen Friederike den Alkohol kennenlernte. Das, was er mit ihr machte, gefiel ihr einfach zu gut.