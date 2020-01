Jemand nimmt die Kamera in die Hand, drückt auf den Auslöser. Jemand meint, dies sei ein Moment, der festgehalten werden muss. Dann, Jahrzehnte später, fällt das Bild einem Fremden in die Hände, der weder die abgebildeten Personen kennt noch Ort und Zeit der Aufnahme – und doch etwas erkennt. Es ist der englische Filmemacher Lee Shulman, dessen Bildband Midcentury Memories. The Anonymous Project Hunderte Amateurfotos versammelt. Ausgangsmaterial waren rund 700.000 Bilder, die er auf Flohmärkten und anderswo zusammengesucht hatte. Die meisten Fotos wurden in den USA aufgenommen. An der Form der Couchtische, den Heckflossen der Cadillacs und den Frisuren der Jungs erkennt man, dass sie aus den Fünfziger- bis Siebzigerjahren stammen. Genauere Informationen sucht man vergebens. Shulman hat bewusst darauf verzichtet, die Fotografien zu datieren oder zu verorten. Ihm geht es um den gemeinsamen Erinnerungsraum einer Epoche.