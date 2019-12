Die Welt ist in Unruhe und es kann einem dieser Tage so vorkommen, als sei die Weihnachtszeit die letzte Bastion der Berechenbarkeit. Baum, Braten, Bauchreiben – und dann die Geschenke. Oder andersherum, jede Familie hat da so ihre eigene Reihenfolge, von der sie niemals abweicht. Während der Festtage laufen die meisten auf Autopilot. Wie beruhigend. Oder nicht?



Was, keine Gans?

Wir werden dieses Jahr Zeugen einer Revolution sein: Es wird bei uns am ersten Weihnachtstag keine Gans geben. Die Familie hat darüber lange basisdemokratische Telefonate abgehalten, nachdem meine Mutter sich überraschend verweigert und zu Recht angemerkt hat, dass sie mit 88 Jahren in ihrem Leben genug Gänse gebraten hat.

Na, nun gibt es eben Reh. Der Rest wird so sein wie immer. Am frühen Nachmittag des 24. wird der sperrige Baum über die Terrasse ins Wohnzimmer gezerrt und in den Ständer gezwängt. Ich werde in der Haltung einer Schwimmerin, die Kraulen übt, auf dem Boden liegen, die Nase im Teppich, um den Weihnachtsbaum lotrecht in seinem Fuß festzuschrauben. Und danach muss ich ganz kurz stets etwas mürrisch sein, weil es nun mal eine unwürdige Haltung ist, aber sonst macht es den anderen eben auch keinen Spaß. Anschließend werfe ich auf die spillerigen Zweige Lichterketten, die von einer meiner Schwestern hübscher und symmetrischer ausgerichtet werden. Dann kommen die Kugeln und die "Brandenburgischen Konzerte", irgendwer merkt an, dass doch an dieser Stelle Zeit für ein Glas Sekt wäre, das traditionell von meiner Mutter serviert wird. Die Rollen sind klar verteilt, zum Ritual gehört beim ersten Schluck Sekt auch der Kommentar: Der könnte echt kälter sein. Wie jedes Jahr.

Ach, ich mag diese Vorhersehbarkeit, das merke ich auch an den Nebensätzen: Der Baum ist aber wieder mal besonders schön! Wieder kein Schnee! Dieses Jahr isst du aber Würstchen, oder? Wann wollen wir eigentlich zu Tante Wilma morgen? Die Familie führt das seit Jahrzehnten so textsicher auf wie ein Theaterstück – und wie bei einem Sketch von Loriot wird es durch die Vorhersehbarkeit besonders behaglich.

Unser Weihnachten ist aufgeräumt, wohlgeordnet und verlässlich: Ich finde, diese Haltung ist geradezu eine Hommage an Marie Kondo. Und haben nicht Regelwerke, wie man sein Leben in den Griff bekommt, insgesamt den Ton angegeben dieses Jahr? Nicht nur Kondos Aufräumchoreografien, sondern überhaupt Ratschläge, die aus dem scheinbar banalen Detail heraus den großen Überbau für Erfolg im Leben schaffen? Siehe der Psychologe Jordan B. Peterson, der in seinem Bestseller 12 Rules for Life. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt postuliert: "Räum erst mal dein Zimmer auf, bevor du die Welt kritisierst." Und, etwas weniger zeitaufwendig, der ehemalige US-Offizier William McRaven, dessen Botschaft lautet: "Wenn du dein Leben verändern willst, mach erst mal dein Bett." Wenn es 2019 darum ging, sich Rituale zu kreieren, warum soll ich die denn dann ausgerechnet an Weihnachten abschaffen wollen? An diesem Fest mögen sie zwar nicht der Selbstverwirklichung dienen. Aber sie geben Sicherheit auf einem sehr schwierigen Feld: der Familie.

Wie jedes Jahr ist bei uns, geradezu magisch, also klar: Heiligabend gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat. Manche gehen vorher in die Kirche, manche nicht. Die nehmen in der Zeit ein Bad. Gegessen wird gegen acht, vorher wird beschert, dann machen wir es uns so richtig gemütlich. Alles ist Ritual und Logistik – wie erholsam, Weihnachten nicht neu erfinden zu müssen. Denn es ist letztendlich so ähnlich wie bei jedem Abendessen, zu dem man sich Gäste nach Hause einlädt; je ehrgeiziger das Menü, desto höher der Stress. Mein Weihnachten ist vielleicht das Gegenteil von großen Erwartungen, aber dafür muss man nicht ständig Angst vor Enttäuschungen haben. Insofern sind die Würstchen mit Kartoffelsalat nicht nur eine sichere Sache, sondern ein Versprechen sofortiger Entspannung und Entlastung, das Gegenteil von Mental Load: Die eigentlich unwichtigen Sachen haben wir im Griff!

Man kann unter diesem Ewiggleichen natürlich auch sehr leiden, sich nicht nach Kartoffelsalat, sondern nach Süßkartoffelpommes sehnen, sich für den Bescherungseinlass ins geschmückte Wohnzimmer viel zu alt finden, sich mit der Frage abquälen, ob dieser Geschenkequatsch und dieser längst auch von den Discountern abgenutzte Luxuslebensmittelwahn, dieses ganze doofe Gönn-Dir überhaupt noch in die Zeit passen. Und ob man ewig das nach Hause fahrende Kind bleiben wird, auch noch mit 30, 40 und 50. Auch ich habe zweimal, dreimal den Ausbruch versucht.



Ein ritualisiertes Weihnachtsfest mag eine Belastung sein, weil der nervöse moderne Mensch sich nicht gern festlegt, sich stets noch umentscheiden möchte und überhaupt mehr Überraschungen in seinem Leben haben will. Gibt es eigentlich viele WhatsApp-Gruppen, in denen Wahlverwandschaften oder Familienverbände ihr total überraschendes Weihnachts-Schedule planen? Ich stelle es mir ein bisschen so vor wie die ganzen Gruppen für Junggesellinnenabschiede oder Babyshowerpartys, bei denen nach monatelangem Lamentieren dann doch immer nur das Gleiche herauskommt. Im ersten Fall: Wir ziehen schrill durch die Stadt und trinken dabei Kleine Feiglinge. Im zweiten Fall: Wir machen eine Windeltorte.

Denn die Frage ist doch immer: Was fällt einem eigentlich ein? So an Alternativen? Menschen, die am Jahresende nach Thailand entfliehen, berichten gerührt, wie süß das doch war mit dem blinkenden Plastikweihnachtsbaum im Strandrestaurant. Zum Beispiel. Weihnachten entkommt man eben nicht so leicht. Und die Idee, es anders machen zu wollen, bringt es mit sich, dass man sehr viel Zeit mit Überlegungen, Vorbereitungen, Besorgungen und dergleichen mehr verbringt. Danke, nein. Ich nehme lieber noch einen Keks. Kokosmakrone oder Bethmännchen? Was anderes gibt es nicht. Nie. Warum auch.

Aber dass ich was auf der Blockflöte spiele: Darauf können die dieses Jahr lange warten.

Carmen Böker



Schluss mit Alle-Jahre-Wieder

Ja, ja, liebe Kollegin, "der Sekt könnte echt kälter sein". Bei uns ist es stets der Kartoffelsalat, der doch noch einen Schuss Essig mehr vertragen hätte. Der Kartoffelsalat (übrigens mit Mayonnaise und sauren Gurken) ist aber tatsächlich das einzige Ritual, das in meiner Familie bleiben durfte. Nach Jahren des ewig gleichen Ablaufs an Heiligabend: 1. Baum schmücken, 2. Krippenspiel ansehen, 3. Anstoßen und Geschenke auspacken, 4. Kartoffelsalat essen, 5. mit vollem Bauch auf dem Sofa liegen, haben wir bereits vergangenes Jahr beschlossen: Schluss mit Alle-Jahre-Wieder.

Warum? Weil Rituale irgendwann sprachlos machen. Weil man irgendwann eben nur noch über die Temperatur des Sektes spricht und ein einstudiertes Programm abspielt. Also Statist im eigenen Theaterstück wird und Kopf und Herz auf Autopilot stellt. Nichts tut weh. Nichts bewegt sich. Die Nacht mag heilig sein, aber auch sehr still.



Für viele Familien sind die Feiertage eine Zeit, in der alle endlich zusammenkommen, aus allen Himmelsrichtungen anreisen und sich selbstverständlich freinehmen. Man hat (theoretisch) Zeit zum Reden und Zeit für Nähe, wenigstens einmal im Jahr. Diese kostbare Zeit sollte man nicht mit ritualisierten Abläufen verschwenden. Tage des Feierns bedeuten schließlich auch Ausbruch, zum Takt der eigenen Trommel laufen dürfen und – Halleluja – sich nicht an Regelwerke halten müssen. In Anpassungsfähigkeit übt man sich im Alltag doch schon oft genug. Die geregelten Kommunikations- und Handlungsabläufe, denen wir von Montag bis Freitag folgen, sind ja auch eine Art Ritual, endlos lang und endlos zäh.



Ich glaube, meine Abneigung liegt möglicherweise aber auch daran, dass ich ein Wendekind aus Ostdeutschland bin. Ich habe früh gelernt, dass nichts von Dauer ist und bin mit dem Wissen aufgewachsen, dass nicht nur Teddybären oder Väter über Nacht verschwinden können, sondern auch Staaten und Systeme. Die Kulturgüter des Landes, in dem ich geboren bin und die das ehemalige Leben geprägt haben, gibt es nicht mehr. Niemand sagt mehr Jahresendfigur. Denn die Rituale waren ja wahrscheinlich falsch. Das macht unsicher, skeptisch und gleichzeitig frei.



Die Lifestyle-Themen des Jahres 2019 waren: Selbstoptimierung, Verzicht, weniger ist mehr. Man sollte 2019 (noch) schneller, organisierter, nachhaltiger und gesünder werden. Das lag natürlich daran, dass die Welt immer wieder im Chaos zu versinken drohte und sich gefährlich nah am Abgrund bewegte. Das macht Angst. Das verstehe ich gut. Auch ich bin ängstlicher geworden. Aber die Lösung und Konsequenz darf und kann doch nicht sein, dass man sich deshalb in Gewohnheiten, Routinen und Rituale flüchtet. Erst recht nicht am Ende dieses – das muss an dieser Stelle ausgesprochen werden – wirklich beschissenen Jahres, das sich in vielen gesellschaftlichen Fragen oft wie ein Rückschritt anfühlte. Gerade jetzt, finde ich, muss man es doch laut krachen lassen, um die bösen Geister und die Mentalität des "Das-haben-wir-immer-schon-so-gemacht" zu vertreiben. 2020 und das Jahrzehnt der hoffentlich Goldenen Zwanziger soll doch besser werden. Also: Raus aus der Komfortzone.



Weihnachten heißt zum Beispiel auch, dass die Tage wieder länger werden und das Licht zurückkommt. Weite statt Enge. Das vergisst man nur sehr leicht, weil die meisten Lieder, die man auf der Blockflöte spielt, vor allem vom Tod handeln, von Reinheitszwang und Prüderie. Das mag naiv klingen, aber ich wünsche mir wirklich weniger Vorhersehbarkeit. Schon Wochen vor Weihnachten grusele ich mich vor diesen schrecklichen Abziehbildszenarien, die unter Freundinnen, Bekannten und Kolleginnen plötzlich ausbrechen. Was tut ihr sonst so individuellen Zeitgenossen da bloß?

Genug geschimpft. Viel interessanter ist natürlich, wie Weihnachten in meiner Familie nun aussieht, seit wir uns im freien Fall befinden. Welche Alternativen zu den gängigen Riten gibt es? Ganz ehrlich: Viele. Alles ist möglich. Und ich werde hier bestimmt nichts vorgeben oder vorschlagen. Das ist ja gerade der Gag.



Im vergangenen Jahr, so viel verrate ich, ist es unter Anleitung unserer fantastisch-engagierten Mama jedenfalls tatsächlich gelungen, aus den alten Ritualen auszubrechen und diese Tage neuzudenken. Statt zum Krippenspiel zu gehen, haben wir alle Bäume im Wald hinter unserem Haus umarmt, ihnen Walnüsse vor die Füße gelegt und ein paar Äpfel. Wir waren alle aufgeregt wie kleine Kinder. Wir haben das Haus mit Salbei ausgeräuchert statt Sekt zu trinken. Wir haben nicht die Weihnachtsgeschichte gelesen, sondern darüber diskutiert, ob es nicht viel realistischer ist, dass die Heiligen Drei Könige, die Jesus Geschenke brachten, in Wirklichkeit drei Hebammen, also drei Frauen waren. In der Geschichte werden Wahrheiten zugunsten männlicher Protagonisten ja gern ein bisschen verdreht. Mein Papa hat gekocht, was er sonst nie tut. Wir haben gestritten, über verwöhnte Millennials und noch verwöhntere Babyboomer und nicht über die zu dick geschnittenen Brotscheiben oder den abgeleckten Marmeladenlöffel. Wir haben überlegt, ob wir eigentlich auch mal Chanukka feiern könnten. Wir waren uns so nah wie lange nicht, weil es an diesen Tagen keine fertigen Rollen gab, in die wir schlüpfen konnten. Wir kennen uns jetzt wieder.

Carolin Würfel