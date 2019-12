Und dann ist es 23 Uhr, die Gäste gehen ins Bett, ich räume die Gläser in die Spülmaschine, meine beiden Schwestern decken die Frühstückstische. Noch eine halbe Stunde und meine Familie wird unter ihrem eigenen Weihnachtsbaum sitzen, Plätzchen in Cappuccino mit viel Milchschaum tunken und Geschenke auspacken.

Alles fängt vierzehn Tage vorher an. Die Ölheizung wird hochgedreht, sodass nicht mehr nur die Wohnung meiner Eltern im obersten Stockwerk beheizt wird, sondern das ganze Hotel. Seit Mitte Oktober ist Ruhepause und kein Gast lief mehr über die Hotelflure, die ganz ausgekühlt sind. Kurz vor Weihnachten aber öffnet das Hotel wieder für gut zwei Wochen, für jene Zeit also, die für viele als die gemütlichste im ganzen Jahr gilt. Mit dieser Hoffnung reisen auch unsere Hotelgäste an, sie bezahlen dafür, die Besinnlichkeit nicht selbst organisieren zu müssen. Andere wollen vor allem eins: sich nicht allein fühlen an Weihnachten. Damit das gelingt, fahren wir einiges auf.

Die Kisten mit Weihnachtsdeko werden vom Dachboden geholt und alles wird genau dorthin gestellt, wo es schon immer stand: der größte Weihnachtsbaum ins Restaurant. Unter ihm liegt der Alptraum jedes Kindes, glänzende Päckchen in Staniolpapier, in denen nichts drin ist. Weihnachtsengel baumeln in den beleuchteten Nischen des Caféraums, an der Terrassentür hängt der immergrüne Kranz aus Nadelzweigen und der Plüschweihnachtsmann schmettert Last Christmas, wann immer ihm jemand den Bauch drückt. Zu Beginn der Woche traut sich kaum ein Gast, am Ende singt er fast ohne Unterbrechung.



Mitten im Schwarzwald

Unser Hotel hat 45 Zimmer und liegt im Schwarzwald, in einem Dorf mit knapp über tausend Einwohnern. Es liegt am Ende eines Tals, durch das eine einzige Straße führt und das immer enger, steiler und waldiger wird. Die nächste Autobahnauffahrt ist fast 50 Kilometer entfernt, der nächste Bahnhof mehr als zehn, aber einen Bus, den gibt es. Schaue ich aus dem Fenster, sehe ich: Bäume, Bäume, Bäume. Dazwischen den Fluss, dann wieder Bäume. Will ich den Himmel sehen, muss ich den Kopf in den Nacken legen. Früher habe ich gedacht, dass wir direkt im Geschehen wohnen, gleich neben dem Dorfplatz, an der Kreuzung, die zur Festhalle und zum Skihang führt. Seit ich in der Stadt wohne, sehe ich das anders. Direkt hinter unserem Haus wachsen die Nadelbäume auf deren Zweigen – wenn man Glück hat – an Weihnachten eine pudrige Schicht Schnee liegt. Weißwald.

Vier Tage vor dem Fest reist meine mittlere Schwester an, um meinem Vater bei der Dekoration der Tannen und Apfelbäume vor dem Haus zu helfen. Die beiden behängen sie mit gigantisch vielen kleinen Lichtern. Vor allem sorgt meine Schwester dafür, dass die Leiter, auf die mein Vater steigt, im Eifer des Gefechts nicht umfällt. Meine Mutter steht währenddessen in der Hotelkonditorei und backt Backblech um Backblech, Plätzchen, Käsekuchen, Apfelstrudel, Schwarzwälder Kirschtorte. Sind genug Mitarbeiter in der Hotelküche, delegiert sie die Aufgaben: Marmelade auf die Hildabrötchen streichen, Buttergebäck mit Schokolade betropfen, die Linzer Torte rechtzeitig aus dem Ofen holen. Ist niemand da, macht sie das alles selbst.

Meine Eltern verbringen ihr Weihnachten seit meiner Geburt vor dreißig Jahren in diesem Hotel, das meine Großeltern aus dem Gerüst eines ehemaligen Bauernhofs gebaut haben: ein vierstöckiges Fachwerkhaus, daneben ein flaches, das mit dem Hauptgebäude verbunden ist. Auf der anderen Straßenseite das Haus, das wir Gästehaus nennen und das vor 15 Jahren renoviert wurde. Über die Zimmer dort schreiben die Besucher in ihre Onlinebewertungen gern, die Holzmöbel seien zu dunkel, die Tapete zu altmodisch. Das sind die Sommergäste: Wanderer, Radfahrer, Camper oder Motorradfahrer, die sich auf den Landstraßen in die Kurven legen wollen. Abends wollen sie dann YouTube schauen, was manchmal problematisch ist, weil das Internet nicht das schnellste ist.

Privates und Arbeit vermischen sich

Die Gäste, die über Weihnachten und Silvester bei uns wohnen, haben grundlegendere IT-Probleme. Sie scheitern zum Beispiel daran, ihren Enkeln eine Frohes-Fest-SMS zu schicken. PIN vergessen, Handy geht nicht an, wie geht noch mal die Tastensperre raus. Meine technisch versierte Schwester löst an Weihnachten deshalb nicht nur die Computerprobleme unserer Eltern, sondern auch die unserer Gäste. Über Weihnachten vermischen sich Privatleben und Arbeit wie zu keiner anderen Zeit des Jahres. Da tröstet unsere Frühstücksdame den Herrn, der dieses Jahr ohne seine Frau anreisen musste, weil die nun im Pflegeheim lebt. Wenig später beschwert sich derselbe Herr lautstark darüber, dass sie ihm immer noch keinen Kaffee geholt habe.



Andere haben ihren Ehepartner schon lange verloren, etwa die drei Damen, die vor zehn Jahren allein angereist sind und seitdem jedes Jahr am selben Tisch sitzen, Nummer 104. Eine Zeit lang verabredeten sie sich sogar zu einer weiteren gemeinsamen Woche Sommerurlaub bei uns. Mein Vater hatte sie einst zusammengesetzt. Beim Begrüßungsglühwein beobachtet er üblicherweise, welche Grüppchen sich bilden und wer sich gleich versteht. Kommen sie aus dem Rheinland, sind sie Mitglied im Gesangsverein, Gemeinsamkeiten sind gut. Eine Woche jeden Tag zusammen zu frühstücken und zu Abend zu essen, nicht jeder hält das miteinander aus.