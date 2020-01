Ein Gemälde hängt an der Wand, das ist mal klar. Und hängt es dort nicht, dann ist es entweder noch nicht aufgehängt oder – Gott bewahre! – runtergefallen. Der kanadische Fotograf Robert Polidori hat ein Gespür dafür, was mit einem Raum passiert, in dem ein Objekt nicht an dem Platz ist, an dem man es erwarten würde. Ein holzvertäfelter Saal mit goldgerahmten Spiegeln im Versailler Schloss beispielsweise wirkt plötzlich seltsam derangiert. Als gerate mit dem Interieur gleich das große Ganze ins Wanken, das Gottesgnadentum, die Monarchie. Eine kleine Revolution sozusagen. Ein ähnlicher Effekt ist im modernen Museum im texanischen Fort Worth zu beobachten, wo Polidori den Aufbau einer Ausstellung begleitet hat. Gerahmte Fotografien am Boden symbolisieren nicht nur Unfertigkeit, sie entkleiden die Museumswände auch von ihrer Aufgabe. Sie sind eben nicht dafür gemacht, sich selbst auszustellen.

Diese und weitere Arbeiten von Robert Polidori zeigt die Berliner Galerie Camera Work vom 25. Januar bis zum 29. Februar.