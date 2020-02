Die meisten Infizierten wurden in der Region Lombardei registriert. Doch es gibt auch Fälle in Venetien, Emilia-Romagna, dem Piemont und Rom. Elf Ortschaften wurden bereits abgeriegelt, zehn in der Lombardei (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo und San Fiorano) und eine in Venetien (die Stadt Vo in der Provinz Padua). Insgesamt sind mehr als 53.000 Menschen von den Abriegelungen betroffen.