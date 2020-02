Wenige Meter neben dem Dolby Theatre, wo am Sonntag wieder die Oscars verliehen werden, liegt eine Metrostation. Dennoch wäre es ein kleines Wunder, wenn auch nur einer der geladenen Gäste mit der U-Bahn zur Preisverleihung käme. Der Auftritt fängt, so kennen wir das, mit dem möglichst eleganten Ausstieg aus der Limousine an, gefolgt vom Gang über den roten Teppich. Zuvor fährt die Limousine ein Stück des mehr als zehn Kilometer langen Hollywood Boulevard entlang, mitten durch Los Angeles. Was die Stars und Filmproduzenten sehen, wenn sie aus dem Fenster schauen, zeigt diese Bilderstrecke: Obdachlose und Superhelden, Touristen und Kleindarsteller und, das auch, ganz normale Leute. Abseits der Scheinwerfer ist der Hollywood Boulevard eben auch nur eine ziemlich normale Straße.