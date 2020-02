Draußen ist der Himmel tiefgrau, zu Hause regnet es Glitzerstaub. Die Fünfjährige hat ihr Elsa-Kostüm angezogen, das überall seine Pailletten verliert. Mein Freund rennt mit dem Handsauger hinter ihr her, puhlt nebenbei Apfelschnitze aus Parkettritzen, holt durchgekaute Kaugummis hinter dem Sofa hervor. Er muss da allein durch, denn ich versuche gerade den Achtjährigen zu beruhigen, der bitterlich weint, weil seine Schwester eine seiner GX-Pokémon-Karten angemalt hat. Sein Heulen ist ohrenbetäubend, es würde mich nicht wundern, wenn die Nachbarn gleich klingeln.

Samstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, der Wocheneinkauf stapelt sich im Kühlschrank, die Wäsche dreht sich im Trockner, die Wohnung ist aufgeräumt. Genau jetzt könnte der schönste Moment der Woche sein. Man könnte die Tasse Cappuccino mit dickem Schaum zudecken, eine großformatige Zeitung zur Hand nehmen und sich so ausgestattet der Couch nähern, nach der man sich schon mindestens fünf Tage gesehnt hat.

Geht aber nicht mit Kindern im Vorchillalter. Sie entspannen nicht einfach auf ihrem Spielteppich, sie starren nicht die Decke an und blättern auch nicht leise in einem Buch. Sie tun das Gegenteil: derart aufdrehen, dass in der Wohnung die Wände platzen.

"Sollen die Kinder doch einen Film schauen", sagt mein Freund. "Auf gar keinen Fall", entgegne ich. "Sie durften heute morgen schon TKKG gucken."

Da versetzt die Fünfjährige dem Achtjährigen aus ungeklärter Ursache einen Tritt in den Bauch, woraufhin er ihr in die Haare greift und nicht mehr loslässt, wobei er sein Marmeladenbrot natürlich nicht festhalten kann, das – Gesicht nach unten, klar ­– auf dem Küchenboden landet. "Das reicht!", schreie ich, den einsetzenden Nieselregen ignorierend. "Zieht eure Jacken an. Wir gehen raus."



Es ist 13 Uhr, draußen sind vier Grad, das Nieseln ist laut Wetter-App nur der Anfang und überhaupt könnte nichts kontraintuitiver sein, als in diesem Moment vor die Tür zu treten.

Zu spät. Also auf den Wochenmarkt, Crêpe essen oder Bratwurst, und sich fest vornehmen den Gedanken an den übervollen Kühlschrank daheim zu ignorieren. Und dann? Vielleicht doch noch mal zum Drogeriemarkt, zum Flohmarkt, zur Buchhandlung, zum Spielzeugladen, um sich zwischen Regalen und Wühlkisten zum Geldausgeben ohne Verstand inspirieren zu lassen?

Immerhin, bald ist es 15 Uhr. Jetzt noch kurz auf den Spielplatz und dann ist der Nachmittag auch schon fast wieder rum. Gut, dass wir eben im Drogeriemarkt Küchentücher gekauft haben, damit kann man die Rutsche wenigstens einigermaßen trockenlegen. Wobei der Sand so nass ist, dass das auch schon egal ist. Hände, Gesichter, Haare, nach 15 Minuten sehen die Kinder aus wie paniert. Wenigstens haben sie Spaß, während die Eltern mit hochgeklappten Mantelkrägen um den Sandkasten stehen und von einem Bein aufs andere steigen, um nicht zu erfrieren.