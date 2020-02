Kurz nach seiner Geburt wurden Mehdi Maturi und seine Geschwister von ihrem Vater aus dem Iran nach Deutschland entführt. Ihre Mutter sei tot, erzählte der Vater ihnen. Mit Anfang 20 erfährt Maturi jedoch in einer Facebook-Nachricht, dass seine Mutter lebt. Er fasst den Entschluss, sie zu treffen, besitzt allerdings keinen gültigen Pass. Im Januar 2018 macht er sich trotzdem auf den Weg nach Teheran, 4.000 Kilometer über acht Länder, Gebirge, Flüsse, Schmuggelwege. Er folgt der Flüchtlingsroute in die entgegengesetzte Richtung – zu Fuß, mit Bussen oder Mitfahrgelegenheiten. Da dies illegal war, verwendet er hier nicht seinen richtigen Namen. Mehdi Maturi ist das Pseudonym, unter dem er sein Buch über die Reise veröffentlicht hat: "In den Iran. Zu Fuß. Ohne Pass." (Fischer) erscheint am 26. Februar 2020.



An einem Vormittag im Januar treffe ich Maturi in einem Café in Berlin-Mitte. Zwei Minuten nach der vereinbarten Zeit betritt Mehdi Maturi das Café. Er ist ganz in Schwarz gekleidet, trägt die schulterlangen Haare offen, ein herzliches Lächeln im Gesicht. Nachdem er sich mehrmals für seine Verspätung entschuldigt hat, beginnen wir mit dem Interview.

ZEIT ONLINE: Wie sind Sie hergekommen?

Mehdi Maturi: Gelaufen (lacht). Aber ich wohne nicht weit von hier.ZEIT ONLINE: In Ihrem Buch beschreiben Sie Ihre Suche nach Ihrer Mutter. Inwieweit war das auch eine Suche nach Ihnen selbst, nach Identität?

Maturi: Meine Familie und auch der Iran sind meine Wurzeln. Sie sind ein Teil von mir, den ich auf jeden Fall kennenlernen wollte. Bevor ich aufgebrochen bin, wusste ich nicht mal mein genaues Alter. Mein Vater sagte uns Geschwistern einfach, dass wir alle nacheinander geboren worden seien, meine Schwester 1985, mein Bruder 1986, und ich 1987. Dabei stellte sich später heraus, dass mein richtiges Geburtsjahr 1988 ist. Ich wurde auch nicht in Teheran geboren, sondern in einer nahegelegenen Kleinstadt und meine Mutter gab mir ursprünglich einen anderen Namen. Mein Vater hat das alles ändern lassen in Deutschland.



ZEIT ONLINE: Was hat er Ihnen über Ihre Mutter erzählt?

Maturi: Er hat behauptet, dass sie meine Geschwister vernachlässigt und eingesperrt hat. Sie sei dann im Iran im Gefängnis gestorben, an den Komplikationen meiner Geburt. Ansonsten hat er nicht viel über sie erzählt und wenn, dann nur Negatives. Manchmal, wenn mein Bruder und ich etwas angestellt hatten, meinte er: "Ihr kommt nach der Familie eurer Mutter." Ich habe ihn auch nur ein einziges Mal nach ihr gefragt, dann nie wieder.

ZEIT ONLINE: Mit 22 erfuhren Sie, dass Ihre Mutter noch lebt. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Maturi: Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals Facebook geöffnet habe und da diese Nachricht war. Erstmal war ich sprachlos und wusste nicht, was ich antworten soll. Der Mann, der sich als mein Onkel herausstellte, schickte mir ein Bild von meiner Mutter. Und da wusste ich: Das ist sie! Sie sah genau wie meine Schwester aus. Es ist natürlich komisch, mit 22 zu hören, dass man als Baby von seinem Vater entführt worden ist. Aber das klang schon nach etwas, das ich meinem Vater zugetraut habe.

ZEIT ONLINE: Die Nachricht erhielten Sie 2010. Auf die Reise sind Sie erst 2018 aufgebrochen.

Maturi: Die Nachricht kam zu einem Zeitpunkt, an dem ich gerade von zu Hause ausgezogen war, von Schwäbisch-Hall nach München, und im Nachtleben zu arbeiten begann. Ich hatte gerade kennengelernt, was es bedeutet, für sich selbst zu entscheiden, frei zu sein. Während meiner ganzen Kindheit und Jugend durfte ich nicht bei Freunden übernachten, nie in einen Club gehen, war so gut wie nie im Urlaub. Mein Vater verbot das nicht aus religiösen Gründen. Er war einfach ein Despot, er wollte immer die Kontrolle über uns haben. Ich schätze, ich habe die Nachricht erst mal verdrängt.

ZEIT ONLINE: In Ihrem Buch schreiben Sie: "Wäre Dariusch nicht gewesen, wäre ich niemals losgegangen." Wer ist Dariusch?

Maturi: Dariusch habe ich im Urlaub auf Ibiza kennengelernt. Er kommt auch aus dem Iran, hat dort viele Geschäfte. Er hat mir viel Positives über das Land erzählt, wobei seine Schilderungen natürlich die Sicht eines wohlhabenden Geschäftsmanns wiederspiegeln. Er sagte aber vor allem, dass ich meine Mutter finden müsse, weil Familie das Wichtigste ist. Er hat mir auch Hilfe angeboten. Als er in einem unserer Telefonate wieder einmal sagte: "Du musst deine Wurzeln kennenlernen", entgegnete ich: "Ok, ich mach's."

ZEIT ONLINE: Ohne gültigen Pass.

Maturi: Ja, den deutschen Pass hätte ich zu dem Zeitpunkt vor allem deshalb nicht bekommen, weil ich keinen festen Wohnsitz in München hatte. Während meiner Schulzeit hätte ich den noch leicht beantragen können, aber da hatte mein Vater mir das verboten. In der iranischen Botschaft haben sie mir dann aber auch keinen iranischen Pass gegeben, weil ich keine Geburtsurkunde hatte. Da mein Vater 2014 gestorben ist, konnte ich ihn auch nicht mehr danach fragen. So ließ sich nicht bestätigen, dass ich wirklich im Iran geboren wurde.