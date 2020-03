Die Sonne strahlt, 13 Grad, leichter Wind aus Nordost. An diesem Wochenende werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Die Welt scheint stillzustehen. Doch in Hamburg joggen und radeln und spazieren die Menschen am Elbstrand, als gäbe es kein Morgen.

"Es ist gesund und hebt die Stimmung, jeden Tag an die frische Luft zu gehen", so steht es auf den Infoseiten des Hamburger Senats.

Doch in Hamburg-Altona, zwischen den Anlegern Neumühlen und Teufelsbrück, verläuft eine Linie des Disputs, auf knapp 900 Metern Länge und zwei Metern Breite. Parallel zum Elbstrand, zwischen den fein renovierten Fischerhäusern und den verwunschen aussehenden Gärten mit Infinity-Blick aufs Wasser. Es geht um die Straße Övelgönne, Kapitänsweg genannt, in Wahrheit mehr gepflasterter Pfad und, sobald die Sonne scheint, Flaniermeile Hamburgs. Auch in Zeiten von Corona. Oder vielleicht gerade jetzt.



Ein potenzielles Nadelöhr der Infektion

Hier an der Övelgönne zeigt sich wie an wenigen anderen Orten in Hamburg, wie schnell die Gesundheit der einen die Krankheit der anderen werden könnte. Für die einen ist der Weg eine erholsame Spazier- und Joggingstrecke, für die anderen ein potenzielles Nadelöhr der Infektion. In den Parks der Stadt kann man sich aus dem Weg gehen. Hier aber sind die Einzigen, die den empfohlenen Mindestabstand von zwei Metern wahren können, die Pflöcke und Streben der Zäune. Bestimmt nicht die Jogger.

Sowieso, die Jogger. "Die gehen mir auf den Sack, die sind allgemein rücksichtslos", sagt ein 36-Jähriger, der seit drei Jahren hier wohnt. Dann lacht er und lenkt ein. Na ja, das sei vielleicht einer unter tausend. Aber da gefühlt jeder in Zeiten der Pandemie begonnen hat zu joggen, seien das trotzdem zu viele.

Das Problem: "Die atmen, die keuchen, die schnaufen, das geht einfach nicht!" Eine Rentnerin, 82 Jahre alt, hält ihren blau-weiß geringelten Schal über Mund und Nase. "Risikogruppe, keine Vorerkrankungen", stellt sie sich vor. Jeden Tag zwei Mal spaziert sie an der Övelgönne entlang. Es ist ihre Fitnessstrecke, so hält sie sich gesund. Sie sieht mit ihren Turnschuhen und dunklen Haaren tatsächlich zehn Jahre jünger aus. Gerade ist sie auf dem Rückweg ins Augustinum. Seit vier Monaten lebt sie in der Seniorenresidenz mit der Glaskuppel direkt am Anleger Neumühlen. Dort ist zurzeit jedweder Besuch verboten, alle Veranstaltungen bis zum 19. April sind abgesagt. Das Essen werde ihnen mit Mundschutz ausgegeben. Und hier keuchen einem die Menschen in den Nacken!

Sie findet: Der Weg sollte für Jogger verboten werden, zumindest für die Zeit der Pandemie. Immer wieder laufen Menschen an ihr vorbei, in Leggings und mit AirPods im Ohr, zu zweit und allein, manche so nah, dass man riechen kann, ob sie ihre Funktionshemden mit Persil oder mit Perwoll waschen.



Vernünftige fahren hier nicht mit dem Rad. Anderen ist es verboten.

Samstag, 14 Uhr. Ein Bereitschaftspolizist muss mit seinem Kollegen in ganz Altona patrouillieren. Jetzt ist er an den Elbstrand geschickt worden. "Wegen des guten Wetters", sagt er. Die allermeisten hier würden sich an die Verordnung halten. Picknicken nicht. Sind nur zu zweit unterwegs. Auf den Betonplatten unten am Ufer laufen viele mit scheinbar internalisiertem Abstandsmesser hintereinanderher. Am Strand sitzen vereinzelt Eltern mit Kleinkindern auf Decken, eine Art Sandkastenersatz mit Elbblick. Bis zur Decke der nächsten Familie sind es ein paar Meter. Die Förmchen haben sie dabei, die Kinder backen Sandkuchen oder raufen sich. "Die Spielplätze sind gesperrt, was soll man machen?", fragt eine Mutter.



Zumindest nicht Radfahren. Daran erinnert das passiv-aggressive Schild: "Vernünftige fahren hier nicht mit dem Rad. Anderen ist es verboten." Eine 53-Jährige mit lilafarbener Leine um den Hals sagt: "Wir drehen durch." Ihr dunkler Bolonka wedelt umher. "Langsamer hier, bitte!", ruft sie einer Fahrradfahrerin zu, die fast den schwanzwedelnden Hund ummäht. "Nicht Radfahren!" Fast ihr ganzes Leben lang wohnt sie schon hier. Sie liebt es. Doch diese Woche hat sie bereits die Polizei angerufen, dem Ordnungsamt eine Mail mit einem Appell geschrieben. So gehe es nicht mehr weiter. Eine Antwort hat sie noch nicht bekommen.