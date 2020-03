Bislang ist den Menschen nicht viel eingefallen gegen das neue Coronavirus – außer sich zu vereinzeln. Messen wurden verschoben, Konzerte gestrichen, Stadien bleiben leer, Geburtstagsfeiern fallen aus. Und wer kann, arbeitet im Homeoffice. Eine nie dagewesene Dezentralisierung ist im Gange, die mit der seit Montag geltenden Kontaktsperre noch einmal verschärft wurde. Für zunächst zwei Wochen ist die Kernfamilie beziehungsweise der Haushalt die größte hinzunehmende Einheit – eine Ausnahmesituation, die zum ultimativen Stresstest für das Internet werden könnte. Jetzt muss es zeigen, ob es eine Psyche zusammenhalten kann, eine Familie, ja, die ganze Gesellschaft.

Zehn Gedanken zum Internet in der Corona-Krise.



1. Dafür wurde das Netz gemacht

Das Internet hat die Weltgesellschaft so schnell und so nachhaltig verändert, dass wir kaum noch darüber staunen können. Es ist einfach da, unhinterfragt, wie der Strom aus der Steckdose. Die aktuelle Krise ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu vergegenwärtigen, was das Internet kann – und was nicht (auch dazu später mehr). Man muss sich nur vorstellen, wie diese Tage aussähen, wären wir dauerhaft offline. Der Gedanke ist naheliegend: Noch nie war das Netz so sinnvoll wie gerade jetzt, da wir uns einander nicht physisch nähern dürfen. Jeder ist Sender, jeder Empfänger – nun könnte sich herausstellen, was diese Technik wirklich kann.



2. Die Grenzen der Infrastruktur

Die Allgegenwart des Internets ist eine Behauptung. Stärker als sonst sind seine physischen Grenzen zu spüren. Selbst in Berufen, die sich recht reibungslos ins Homeoffice verlegen lassen, funktioniert der Arbeitsalltag nur, wenn Mitarbeiter schnelles Internet zu Hause haben. Dass das nicht überall der Fall ist, zeigt ein Blick in den Breitbandatlas des Bundesverkehrsministeriums, der auch im Jahr 2020 noch weiße Flecken in Deutschland verzeichnet. Ein anderes Problem ist die mögliche Überlastung von Leitungen und Knotenpunkten aufgrund der ganztägig erhöhten Internetnutzung. In einigen Ländern kam es in letzter Zeit zu Ausfällen. Es sind ja nicht nur Videokonferenzen, die für mehr Traffic sorgen, sondern auch exzessives Onlinegaming oder Videostreaming.

3. Das Netz ist antiseptisch

Ein Virus kann sich weder eigenständig vermehren noch hat es einen eigenen Stoffwechsel, weshalb es Virologen nicht zu den Lebewesen zählen. Trifft ein Virus aber auf einen geeigneten Wirt, etwa eine menschliche Zelle, springt ein Programm an, das die virale Replikation in Gang setzt. Obwohl das Virus also vor allem Information ist, kann es sich nicht in Nullen und Einsen zerlegen und über Datenleitungen verbreiten. Das ist banal, erscheint momentan aber erwähnenswert. Egal wie nah man der Kamera beim Videochat kommt: Keine der zugeschalteten Kolleginnen muss eine Tröpfcheninfektion fürchten. Und weil niemand Datenpakete in den Händen hält, sind auch Schmierinfektionen ausgeschlossen.

4. Die Avatare sind frei

Gut, sie sind nicht so frei wie die Gedanken, denn sie lassen sich tracken. Aber immerhin gelten auch für Avatare weder Ausgangs- noch Kontaktsperren – jedenfalls so lange sich der dazugehörige Mensch in der sogenannten freien Welt befindet. Der Begriff Avatar meint hier übrigens nicht nur die figürliche Entsprechung eines Nutzers im Videospiel, sondern auch die verschiedenen (Selbst-)Bilder, die er in den sozialen Medien von sich entwirft. Begreift man die digitalen Alter Egos als Verlängerung des physischen Selbst, haben sie Potenzial, den menschlichen Freiheitsdrang an seiner Statt auszuleben (beispielsweise im Zauberwald oder im Wilden Westen). Eine Weile sollte das Linderung verschaffen.

5. Das Netz (des-)informiert

Vertrauenswürdige Medien sind in unsicheren Zeiten mehr denn je gefragt. Zeitungen verkaufen sich besser, Nachrichtensendungen haben ungekannte Einschaltquoten, Onlinemedien verzeichnen Reichweitenrekorde. Letztere können Menschen zudem individuell informieren, beispielsweise mit einer interaktiven Corona-Karte. Sie hilft dabei, das persönliche Risiko für den Einzelnen besser einzuschätzen – und den einen oder anderen so auch vor Panik bewahren. Gleichzeitig sind Fake-News, die sich am effizientesten im Netz ausbreiten, in der Krise gefährlicher als sonst. Mit Falschinformationen zur Corona-Pandemie, etwa dem Gerücht es handele sich bei Covid-19 in Wahrheit um eine Biowaffe, versuchen Kreml-nahe Kreise, den politischen Diskurs im Westen zu polarisieren. Sowohl das US-Außenministerium als auch der Auswärtige Dienst der EU sprechen von gezielten Desinformationskampagnen aus Russland.

6. Eine Angststeigerungsmaschine

Für den Einzelnen muss das Internet unendlich groß erscheinen. Allein in der deutschsprachigen Wikipedia gibt es mehr als 2,4 Millionen Artikel, an jedem einzelnen Tag schauen Menschen weltweit rund fünf Milliarden YouTube-Videos. Das Gute am Netz: Man findet alles. Das Schlechte: Man findet alles. Wer sich von seinen (nachvollziehbaren) Ängsten navigieren lässt, zeigt nach wenigen Klicks Symptome und ist wenige Deeplinks später garantiert todkrank. Stattdessen sollte man lieber ganz gezielt nach Informationen oder Eskapismus suchen.