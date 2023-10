Normalität kann so schön sein, findet Rick Astley. © [M] Austin Hargrave

In der 119. Folge ist einer der bekanntesten Stimmen der Popmusik zu Gast: Rick Astley aus London, geboren 1966, in den späten Achtzigerjahren berühmt geworden mit seinem Song Never Gonna Give You Up. Er hat bis heute über 40 Millionen Platten verkauft und mit dem Internetphänomen Rickrolling in den Nullerjahren ein Comeback gefeiert, das bis heute anhält.

Im Podcast mit Ubin Eoh und Christoph Amend erzählt er, dass seine Tochter ihn kompetent beraten hat, als Rickrolling begann, was Barack Obama damit zu tun – und was aus dem Trenchcoat wurde, den er im Never-Gonna-Give-You-Up-Video getragen hat. Heute beginnt er seine Wochenenden am liebsten mit seinem besten Kumpel im Pub um die Ecke und freut sich, dass er endlich die Normalität leben kann, von der er in seiner Kindheit immer geträumt hat. Er erklärt, was sein Biergeschmack mit dem Erfolg seiner Musik zu tun hat, was er in seiner Zeit als Tea-Boy im Studio seiner Produzenten gelernt hat und wie er früher damit zurechtgekommen ist, als überhaupt nicht cool zu gelten. Und dann singt Rick Astley einen Song von den Dire Straits.

Hosten zusammen den Wochenendpodcast: Ubin Eoh (links) und Christoph Amend (rechts). © Marzena Skubatz für ZEIT ONLINE





In dieser Folge empfehlen Ubin Eoh, Christoph Amend und Rick Astley:

Ricks Lieblingsfilm Spartakus

My Life in Dire Straits: The Inside Story of One of the Biggest Bands in Rock History von John Illsley (Buch)

Dire Straits – Sultans of Swing (Song)

The Story of (Vice-Dokuserie auf YouTube)