Als ihre Kolleginnen und Kollegen wissen wir: Rose zu fragen, ist immer eine gute Idee. In dieser Reihe teilen wir ihre Tipps, Lifehacks und Einfälle. Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Als Ihre Mutter Sie gefragt hat, ob Sie für zwei Wochen ihre Zimmerpflanzen gießen könnten, waren Sie begeistert und haben zugesagt. Eine Auszeit in einem gemütlichen Landhaus würde Ihnen guttun – bei dem grauen Herbstwetter wirkt die Stadt ultragrau, grau hoch zwei. Doch jetzt merken Sie, dass das nicht gut gehen kann. Ihre Mutter hat dutzende wunderschöne Zimmerpflanzen, einige davon sind älter als Sie. Sie wiederum haben jede Ihrer Zimmerpflanzen in wenigen Wochen konsequent umgebracht. In Ihrer Nähe welken sie, werden gelb, verlieren einfach die Motivation weiterzumachen. Die Pflanzen Ihrer Mutter haben bei Ihnen keine Chance.