Ach, was war das für ein Wirbel um ein bisschen Stillstand. Im Mai trat die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GdL), deren Chef Claus Weselsky es in diesem Jahr mindestens zum B-Promi gebracht hat, in einen längeren Ausstand. Es war nicht der erste im mehrmonatigen Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Aber dieser war – whoop, whoop! – der! längste! in! deren! Geschichte!



Jahresrückblick 2015 Was wurde aus …? Was gestern noch wichtig war, ist heute schon vergessen. Deswegen fragen wir in unserem Jahresrückblick 2015: Was ist aus den Aufregern und großen Themen von 2015 geworden? Aus Pegida, dem Zug voll Nazigold, dem Bahnstreik, aus "Je suis Charlie"? Wie geht es Familien, deren Flucht nach Europa nicht gelungen ist? Wie geht es Elmau? Alle Teile dieser Serie finden Sie hier im Überblick.

Gut, diese Geschichte ist jetzt nicht soo lang. Und bis 1993 waren die Vorgänger des Unternehmens eben auch Staatsbahnen. Superlative sind aber nie verkehrt. Zudem taugte Weselsky all jenen, die es eh nicht so mit Gewerkschaften haben, ganz gut als Buhmann. Und so wurden die diversen Lokführerstreiks zum umfassend verhandelten Großereignis. Haben sich die ausführliche Berichterstattung und die vielen Hashtags gelohnt? Haben Sie sich alles gemerkt? Spielen Sie das Bahnstreik-Quiz!