Man kann sie noch sehen, all die ehemaligen Grenzposten und Zollhäuschen entlang der Straßen in Europa. Es sind sehr viele. Sie sind verlassen und sie wirken anachronistisch, dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass man dort warten musste, um ins nächste Land zu reisen. In letzter Zeit sieht man solche Grenzposten mit anderen Augen. Denn die Flüchtlingskrise hat einige EU-Staaten dazu bewogen, das Schengener Abkommen lauthals infrage zu stellen. Seitdem gibt es wieder vereinzelt Kontrollen an innereuropäischen Grenzen.