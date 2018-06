Sogar seine fleißigen Helfer arbeiten umsonst. An einem Montagabend stehen sie vor den Türen des Audimax, dem größten Hörsaal der Technischen Universität München, und scannen QR-Codes auf Eintrittskarten ein. Der Saal füllt sich, die Vorstellung ist ausverkauft. Oder besser: die Vorlesung.

Halten wird sie Tomislav Perko, ein 31-jähriger Kroate mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft. Perko trägt ein schwarzes T-Shirt und weite Jeans, auf Bundhöhe hat er eine khakifarbene Bauchtasche befestigt. Kein typisches Outfit für einen Universitätsprofessor, aber Perko ist auch gar kein Dozent. Und trotzdem will er den Anwesenden etwas beibringen: die Kunst des Reisens.

Perko beherrscht sie wie kein anderer. Sieben Jahre reiste er um die Welt, trampte von Deutschland bis nach Indien, überquerte den Indischen Ozean in einem Segelboot, ging in Afrika auf Safari und lebte in einem kleinen Fischerdorf in Ecuador. All das kostete ihn so gut wie nichts – zumindest kein Geld. Seinen Zuhörern will er heute erklären, wie das geht. Und eines wird schnell klar: Mit herkömmlichem Schnorren hat das alles nur wenig zu tun.

Der Titel der Veranstaltung lautet How to travel the world with no money. Das Versprechen dahinter hat vor allem junge Menschen an einem Montagabend in die Uni gelockt: Studenten, aber auch Schüler. Linda Fischer zum Beispiel. Die 18-Jährige hat über Facebook von der Veranstaltung erfahren und will Ideen sammeln für die Zeit nach dem Abitur. "Ich würde gerne alleine reisen und bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist", sagt sie.

Solche Zweifel will Perko seinen Zuhörern heute austreiben, er scheint damit einen Nerv zu treffen. Die Veranstaltungen, die er ausschließlich über Facebook bewirbt, sind häufig nach wenigen Tagen ausverkauft. Perko sucht nun immer größere Räume, fügt neue Termine hinzu, doch auch das hält häufig dem Andrang nicht Stand.

Backpacking, alleine reisen, individuelle Routen abseits des Pauschaltourismus – all das ist spätestens seit Aufkommen der Backpacker-Bibel Lonely Planet zur anerkannten Reiseform geworden. Kein Ort der Welt ist zu weit weg und eine Weltreise in Zeiten sinkender Flugpreise keine Unmöglichkeit mehr. Reiseanbieter locken mit Around-the-World-Trips, die Zahl der verkauften Tickets ist in den letzten Jahren unaufhörlich gestiegen.

Als Motiv für eine längere Reise erkennt Christian Antz, Honorarprofessor am Institut für Management und Tourismus der Fachhochschule Westküste, vor allem das Bedürfnis nach echten Begegnungen und Sinnhaftigkeit: "Die zunehmende Beschleunigung und Virtualisierung unserer Gesellschaft führt zu einem wachsenden Bedürfnis nach Sinnlichkeit, nach Haptik und Erfahren." Antz gibt Kurse in "Slow Tourism", einer Reiseform, die auf der Dreifaltigkeit aus Entschleunigung, sinnlichem Erlebnis und Sinnsuche besteht. Er sagt: Statt Punkte in einem Reiseführer abzuhaken, wollen sich Menschen heute vor allem selbst erfahren, auf Reisen den Blick nach innen richten. Das bestätigen auch Studien. Eine Umfrage des Unterkunft-Vermittlers Wimdu etwa fand heraus: Die Hauptgründe für eine berufliche Auszeit deutscher Arbeitnehmer sind Reisen und Zeit für sich selbst. Der Hauptgrund, es nicht zu tun: die Finanzierung.

Tomislav Perkos kennt deshalb den Grund für das große Interesse an seiner Geschichte: "Jeder will reisen, aber keiner hat Geld." Er weiß, wie das ist, obwohl es zunächst anders aussah. Mit 23 Jahren arbeitete er neben seinem BWL-Studium als Börsenmakler bei einem Wertpapierhändler. Er trug einen Anzug, verdiente gutes Geld, nach Feierabend schaute er Fußball und rollte sich Joints. Dann kam die Finanzkrise, sein Arbeitgeber ging pleite. Auf einmal stand Perko ohne Job oder Abschluss da – mit 35.000 Euro Schulden bei Freunden und Familie, die er alle zu Investitionen überredet hatte.

An diesem Tag begann seine Verwandlung. Wie er vom BWL-Studenten und Börsenmakler zum Weltreisenden wurde, kann man in seinem Buch nachlesen, es heißt: 1000 days of spring – 1.000 Tage Frühling, und liest sich wie das Protokoll einer Identitätssuche. Perko erzählt darin, wie er anfing, in einer Saftbar zu arbeiten, zu deren Stammgästen er zuvor selbst gehört hatte. Zur selben Zeit nahm er Menschen aus allen Teilen der Welt bei sich zu Hause auf. Couchsurfing nennt sich dieser Trend, und seine Gäste zeigten ihm erstmals, dass das Leben mehr ist als kostspielige Konsumgüter und ein Feierabend nach langen Arbeitstagen. Das ganze Leben ist eine Reise und für die braucht es kein Geld, sondern Mut.