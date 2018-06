Was denn verkehrt sei an den Stränden, wurde Angela Clemens von verwunderten Neuseeländern gefragt. Statt der Strände fotografierte sie schäbige, manchmal regennasse Sitzgelegenheiten. Die Angewohnheit vieler Einheimischer, alte Möbel ins Freie zu stellen, hatte sie so fasziniert, dass sie eine Fotoserie daraus machte: Great Outdoors – New Zealand. Für Clemens sind die Freiluft-Couchen der wunderbarste Ausdruck des neuseeländischen Easy-Going-Lifestyles.