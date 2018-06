Das höchste Gebäude der Welt steht in Dubai. Das Synonym für den Wahnsinn Wolkenkratzer ist aber immer noch die Skyline New Yorks. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts geht es in der Ostküstenmetropole immer schneller immer höher. Der Bildband NY Skyscrapers zeigt die unterschiedlichen Stilepochen, die in Manhattan in die Luft gewachsen sind – vom Flatiron Building bis zum Empire State Building.