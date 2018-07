Im Rückspiegel sieht Las Vegas richtig gut aus. Die Hotelklötze schrumpfen auf Normalmaß und die flirrende Hitze der Mojave Wüste lässt die absurde Skyline ausfransen. Die vergangenen Tage kommen mir vor wie eine vage Erinnerung, schon jetzt. Bis auf das schale Gefühl im Oberbauch, an dem die vielen Dollars und Elektrolyte schuld sind, die ich zurückgelassen habe.

Aber ich nehme auch eine ganze Menge mit, Zeug, das mir zugesteckt wurde: einen Stapel 3-für-1-Cocktail-Gutscheine zum Beispiel, mit denen sich ein ganzes Footballteam ins Koma saufen könnte, Visitenkarten von Megan und Naomi, die 99 beziehungsweise 69 Dollar pro Stunde kosten, und einen Flyer von Machine Guns Vegas, auf dem die nahe liegenden Frage steht: "Warum nur ein Maschinengewehr schießen, wenn Sie auf unserem Gelände eine ganze Bandbreite an vollautomatischen Waffen ausprobieren können?" Dann steckt da noch eine Einwegbibel in meiner Hosentasche. Aber die ist mit ihren 48 Seiten einfach zu schlank, um als moralisches Gegengewicht zu dienen.



Man kann die Wolkenkratzer von Manhattan als Parabel auf die Vereinigten Staaten lesen, aber auch das fußgängerfeindliche Los Angeles, die unendlichen Maisfelder des Mittleren Westens oder eben die Neonlichter von Las Vegas. Hunderttausende flackernde Strohfeuer, die den Intellekt überrumpeln und den Geist bei seiner schwächsten Stelle packen: dem Belohnungszentrum. Donald Trump macht es nicht anders.

Las Vegas hat das Schlechte in mir wachgekitzelt. Ich habe höher gepokert und mehr getrunken, als ich mir vorgenommen hatte. Obwohl ich wusste, was mich erwartet, bin ich auf das große Versprechen rein gefallen, dass ich gut unterhalten und dabei reich werden kann. Dass das Leben hier und heute und ohne Anstrengung ein Mal ganz weit nach oben ausschlägt und dass ich das natürlich schon immer verdient habe. Las Vegas ist der Amerikanische Traum auf Speed, hier muss man nicht als Tellerwäscher anfangen, um als Millionär zu enden.

Zwischen den Ampelmasten stehen riesige Bildschirme, auf denen die Gewinner des Tages ausgestellt werden: Lachende Vorstadtfrauen, die aussehen, als würden sie, seit die Kinder aus dem Haus sind, jeden Tag ein 1000-Teile Puzzle legen. Irene hat gerade 18.000 Dollar gewonnen, Claudia 11.000. Mit vom Glück verzerrten Gesichtern schauen sie auf die Straße herab. Es scheint ganz einfach zu sein.

So wie Trumps Versprechen, Amerika wieder zu verdienter Größe zu führen. Mit einem Unterton des "kann doch nicht so schwer sein" pervertiert er das Pursuit of Happiness, das ja eigentlich als Recht auf Selbstbestimmung zu verstehen ist. Je komplexer die Probleme, desto einfacher sind Trumps Lösungsvorschläge. Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, Muslime an der Einreise hindern, Importzölle erhöhen, mit noch mehr Gewalt gegen Gewalt vorgehen.

Mach es einfach besser als alle anderen

Vor drei Tagen habe ich im Super 8 Hotel eingecheckt, das ziemlich genau zwischen zwei Wirkungsstätten von Donald Trump liegt. Sechs Autominuten sind es zum Campus der University of Nevada, wo er kürzlich zum dritten und letzten TV-Duell gegen Hillary Clinton antrat. Wenn man in die andere Richtung fährt, steht man neun Minuten später im Schatten des golden schimmernden Trump International Hotels, das mit einem Slogan wirbt, der auch gut zum Ego seines Besitzers passen würde: It’s simple – do it better than anyone else.

Gegen mein Hotel ist eigentlich nichts einzuwenden, außer vielleicht, dass der Pool mitten auf dem Parkplatz liegt und irgendwer es für eine gute Idee hielt, die Palmen mit roten Lichterketten zu umwickeln. Dafür hat man einen schönen Blick auf die Rückseite des Strip, an dem die berühmten Casinos liegen. Der Abglanz des irrwitzigen Budenzaubers täuscht nicht darüber hinweg, wie traurig diese Stadt ist, sobald man das Amüsierkorsett einmal verlässt.



Am ersten Abend trinke ich ein überteuertes Bier im Flamingo und unterhalte mich mit zwei Texanern, die schwören, gegen den Trend in ihrem Bundesstaat für Clinton stimmen zu wollen. Sie sind das erste Mal in Las Vegas. Zur blauen Stunde sitzen wir zusammen auf der Terrasse und bestaunen die vorbeiziehenden Menschen. Es sind auch ganz normale darunter, klar, aber im Gedächtnis bleiben jene, die zu viel getrunken oder zu wenig an haben. Showgirls mit Stars-and-Stripes-Tangas und Glitzer auf den Wangen lassen sich für ein paar Dollar mit johlenden Collegeboys fotografieren, die dafür kurz ihren Locker Room Talk unterbrechen. Chewbacca, der gleich daneben mit seinem Lichtschwert wedelt, hat es wirklich nicht leicht, das Präpubertäre im Mann anzusprechen.

Für viele bedeutet Las Vegas nur eins: nächtelang Knöpfe drücken. © Alexander Krex/Zeit Online

Ich frage mich, für wen die Fendi-Stores und Yves Saint Laurent-Boutiquen sein sollen. Ich sehe nur Touristen in Shorts und Shirts, an deren Hälsen uninspirierte Tätowierungen hochkriechen. Und wenn mal jemand Anzug und Slipper trägt, geht er trotzdem wie ein Basketballer in Turnschuhen Größe 48. Keine Spur von Ocean’s-Eleven-Eleganz, da können sie hier noch so viel Frank Sinatra spielen.

Ich verabschiede mich von den Texanern und verschwinde im Bauch des Mirage. Als erstes fällt mir auf: die Einarmigen Banditen sind ein großes Lizenzgeschäft. Auf House of Cards-Automaten rasen zynisch lächelnde Kevin Spaceys über den Bildschirm, daneben Doppelhelixen und Veloceraptoren aus Jurassic Park. Besonders raumgreifend ist ein Triptychon aus Hangover-Automaten, wahrscheinlich, weil die namensgebende Komödie Las Vegas kürzlich mal wieder groß in Szene gesetzt hat. Beinahe wundere ich mich, dass es keine Trump-Automaten gibt.