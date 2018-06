Die Wasserqualität an fast allen Badestellen in Deutschland ist gut. Von 2.300 untersuchten Badegewässern erfüllen 97,8 Prozent die EU-Mindeststandards, wie aus einem von der Europäischen Umweltagentur vorgestellten Bericht hervorgeht. Gut neun von zehn Badegewässern haben demnach eine ausgezeichnete Wasserqualität.

Im Land gibt es allerdings fünf Badestellen, denen der Bericht eine mangelhafte Wasserqualität bescheinigt. Dabei handelt es sich um zwei Badeplätze in Lembruch an Niedersachsens zweitgrößtem See Dümmer, außerdem um den Finsterroter See in Wüstenrot und die Kocherbadebucht in Künzelsau. Außerdem ist am Ostseearm Strelasund zwischen Stralsund und der Insel Rügen eine Stelle in Tremt (Gemeinde Sundhagen) betroffen.

Die Daten der Umweltagentur beziehen sich auf 2016. Insgesamt hat die Behörde mehr als 21.000 Badestellen in den 28 EU-Ländern sowie in Albanien und der Schweiz untersucht. Die große Mehrheit – 96,3 Prozent – erfüllte die Mindeststandards. In mehr als 85 Prozent gebe es eine ausgezeichnete Wasserqualität.



Den höchsten Anteil an Badegewässern mit mangelhafter Qualität haben Irland, das Vereinigte Königreich und die Slowakei. In diesen Ländern lag der Anteil aber bei vier Prozent oder weniger. Im Vergleich zum Vorjahr am deutlichsten verschlechtert hat sich Italien: Dort rutschten 22 Badegewässer in die Kategorie mangelhaft.



Der Geschäftsführer der Umweltagentur, Hans Bruyninckx, sagte, die guten Ergebnisse des Berichts zeigten, dass Umweltschutzmaßnahmen erfolgreich gewesen seien. Der Bericht helfe den Europäern, besser informierte Entscheidungen zu treffen, zu welchen Badestellen sie im Sommer fahren wollen.