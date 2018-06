In Nordnorwegen kauern die Pflanzen nah am Boden und bieten den Menschen nur wenig Nahrung. Es sind die Fischer, die das Leben dort erst möglich machen. Sie trotzen der Kälte, dem Wind, den Wellen und der bleiernen Müdigkeit des frühen Morgens. Immer wieder tauchen diese Männer auf den Bildern des Fotografen Kåre Kivijärvi (1938–1991) auf. Kivijärvi kannte die Kälte ebenso gut, er stammte aus Hammerfest am oberen Rand Europas. Bis zum 24. Juni 2018 zeigt das Museum Kunst der Westküste auf Föhr seine Bilder.