Fluggäste haben auch bei Verspätungen von Anschlussflügen außerhalb der EU Anspruch auf Entschädigungen. Dieses Urteil sprach der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einer Grundsatzentscheidung (Rechtssache C-537/17). Demnach änderten Zwischenlandungen in Staaten außerhalb Europas nichts am Entschädigungsanspruch, wenn sie Teil einer einzigen Buchung waren und der Abflugort sich innerhalb der EU befand.

Generell geht es um Reisende, die einen Flug in der EU antreten, es dann jedoch beim Umsteigen außerhalb Europas zu großen Verspätungen kommt. In der EU haben Fluggäste üblicherweise ab einer Verspätung von drei Stunden Anspruch auf Entschädigungszahlungen.



Hintergrund des Urteils war ein Fall aus Deutschland. Die Klägerin hatte einen Flug mit einer marokkanischen Airline von Berlin nach Casablanca und von dort weiter nach Agadir gebucht. In Casablanca durfte sie ihren Anschlussflug aber nicht antreten, weil ihr Platz schon vergeben worden war. Sie erreichte Agadir mit einer Verspätung von vier Stunden.

Nach EU-Recht hätte sie daher Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Die marokkanische Airline argumentierte jedoch, dass es sich um einen innermarokkanischen Flug handelt und deshalb die Ansprüche nicht gelten. Das Landgericht Berlin hatte den Fall nach Luxemburg verwiesen.