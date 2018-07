Eigentlich muss dieses Jahr niemand in den Süden fahren. Herrlich drückende Hitze gibt es auch in Deutschland. Aber die schrabbelig-charmanten Ferienhäuser in Italien sind natürlich schon gebucht, weil im Frühjahr so viele den Coming-of-Age-Film Call Me by Your Name gesehen haben und seitdem hoffen, dass die Ferien dieses Jahr genauso aufregend werden wie im Film. Zur weiteren Einstimmung deshalb hier Bilder des französischen Fotografen Claude Nori aus seinem nun wieder aufgelegten Buch Italian Holidays.