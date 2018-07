Die Bundespolizei hat die Frau identifiziert, die am Samstag eine Terminalsperrung und mindestens 200 Flugausfällen ausgelöst hat. Das teilte die Regierung von Oberbayern mit, die für für die Personenkontrollen am Flughafen zuständig ist. Die Frau sei um die 40 und ihre Herkunft bekannt, so die Behörde. Sie sei nicht festgenommen worden. Ob sie eine Strafe erwarten könnte, teilten die Behörden nicht mit.



Die Frau war am Samstag in den Sicherheitsbereich gelangt, ohne in den Sicherheitschecks kontrolliert worden zu sein. Daraufhin wurde der Bereich komplett geräumt und von der Bundespolizei abgesucht. Nach Angaben des Flughafenbetreibers sind knapp 200 Flüge ausgefallen, bei etwa 60 weiteren habe es Verspätungen von mehr als einer halben Stunde gegeben. Der Flughafen München ist der größte in Bayern und der zweitgrößte in Deutschland. Außerdem haben in Bayern gerade die Sommerferien begonnen.

Der Vorfall ereignete sich um 6.45 am Samstagmorgen. Die Frau war nach Angaben der Behörden zunächst ordnungsgemäß an einem Bodyscanner kontrolliert worden. An der Handgepäckkontrolle wurde ihr Gepäck allerdings beanstandet. Der Bayerische Rundfunk berichtete von nicht ordentlich verpackten Flüssigkeiten. Sie sei zurückgeschickt worden, um sich einen der vorgeschriebenen Plastikbeutel zu besorgen.

Später sei die Frau ohne das Gepäckstück zurückgekommen und dann ohne Kontrolle in den gesicherten Bereich gelangt. Wie das passieren konnte, blieb erst einmal unklar. Obwohl es eine klare Anweisung gab, habe das Sicherheitspersonal keinen Alarm ausgelöst, sagte die Sprecherin. Erst nachdem die Aufsichtsbehörde, das Luftamt Südbayern, von dem Vorfall erfuhr, wurde die Bundespolizei informiert. Diese ordnete die Räumung von Terminal 2 und des dazugehörigen Satelliten-Terminals an.

Erst rund fünf Stunden nach dem Vorfall konnte der Sicherheitsbereich des Gebäudes wieder freigegeben werden, mehr als sieben Stunden nach Beginn des Polizeieinsatzes hoben wieder erste Flüge den betroffenen Terminals ab. Für zahlreiche Passagiere verzögerte sich die Reise in den Urlaub deutlich. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Per Lautsprecherdurchsagen wurde dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Flughafenpersonal verteilte Wasser an die Wartenden.