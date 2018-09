Es war schon immer Andrea Salanitris Traum gewesen, sich einmal ein Stück Erde am Hang des Ätna zu kaufen. Er hatte dafür sogar eine Zeit lang als Techniker für den italienischen Mineralölkonzern Eni in Saudi-Arabien gearbeitet. Vor fünf Jahren, damals war er 30 Jahre alt, war er dann in seinen Heimatort Randazzo, wo seine Eltern und seine Schwester noch heute wohnen, zurückgekommen. Heute besitzt er drei Hektar Land im nahe gelegenen Ort Contrada Tartaraci. Beim Betreten seines Grunds hört man aufgeregtes Gänseschnattern, Hühner laufen hin und her, während unter den Olivenbäumen Schafe gemächlich weiden.



"Das sind meine Landarbeiter, sie halten mir den Grund instand", erklärt Andrea. "Das nennt sich Permakultur: Die Hühner scharren und picken, die Gänse zupfen und die Schafe fressen das Gröbste weg. Und alle zusammen düngen den Boden." Besonders wichtig seien sie für das Safranfeld.



Als er den Grund kaufte, wusste er noch nicht, was er anbauen wollte. Auf die Idee des Safrans kam er bei einem Spaziergang, als er inmitten wilder Pfefferminze und wilden Fenchels die lila Blüten entdeckte. Er zäunte 4.000 Meter ein und begann mit 500 Kolben. Mittlerweile sind es 1.500, aus denen er ein ganzes Kilogramm hundertprozentig reinen Safran gewinnt. Das steht auch auf dem Gläschen mit dem schicken Etikett la Contessa dell'Etna. "Der Namen hat mit der Wolke zu tun, die ab und zu über dem Vulkan schwebt. Sie erinnert mich an den Hut einer Gräfin."



Noch sei er finanziell nicht über den Berg, vielleicht müsse er sogar wieder eine Zeit ins Ausland, um die Finanzen aufzustocken, doch wenn er sich von dem Brandanschlag vor einigen Jahren nicht hat vertreiben lassen, warum sollte er jetzt aufgeben? "Das Feuer wurde, kurz nachdem ich den Grund gekauft hatte, angesteckt. Früher bediente sich hier jeder nach Herzenslust, die einen sammelten Obst, die anderen Nüsse, Oliven oder Holz ein. Und da das nicht mehr möglich war, wollte man mich verjagen."

Ein Iglu aus Lavastein © Andrea Affaticati

Andrea gehört zu einer kleinen, aber stetig wachsenden Gruppe junger Sizilianerinnen und Sizilianer, die wie die Griechen einst vom außergewöhnlichen Gedeihen rund um den Ätna, Europas höchsten aktiven Vulkan, schwärmen. Deshalb haben sie beschlossen, hier ihre Zukunft aufzubauen.



Wer ihnen begegnen will, der kann mit der Schmalspurbahn Circumetnea eine Rundfahrt um den Ätna machen. Von Endstation zu Endstation, also von Catania, Siziliens zweitgrößter, an der Ostküste gelegenen Stadt, bis nach Riposto, wo einst das Gemüse und das Obst aus dieser Gegend verschifft wurde. Auf der einen Seite Weingärten, Pistazienhaine, Olivenbäume, Kakteen, Feigenbäume, auf der anderen Seite, Richtung Meer, Orangen- und Zitronenbäume.

Während dieser Garten Eden an einem vorbeizieht, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, wie es sein kann, dass Sizilien noch immer zu den ärmsten Regionen Italiens gehört. Warum auf dieser Insel einst Industrien angesiedelt wurden, die nur dank zahlreicher staatlicher Finanzspritzen am Leben gehalten werden konnten, statt in Landwirtschaft und Tourismus zu investieren. Wie kann es sein, dass noch heute von den fünf Millionen Einwohnern 40 Prozent arbeitslos sind und 48 Prozent unter der Armutsgrenze leben? Dass allein voriges Jahr über 50.000 Jugendliche Sizilien verlassen haben? Dass die Mafia, wenngleich sie jetzt weitaus effektiver bekämpft wird, noch immer nicht verschwunden ist?