Wer einen Flug bucht, will genau wissen, wem das Flugzeug gehört, in das er oder sie einsteigt und welche Standards zu erwarten sind. Am besten schon bei der Flugsuche und nicht erst am Gate, kurz vor dem Abflug. Schließlich hat man sich doch ganz bewusst für die eine und gegen die andere Fluggesellschaft entschieden. Aus Verbrauchersicht lautet der Vorwurf deshalb oft: Codeshare-Flüge würden nicht ausreichend kenntlich gemacht. Im Folgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Codesharing.

Was ist Codesharing?

Codesharing bedeutet, dass ein Flug von mehreren Fluggesellschaften genutzt wird. Das heißt, eine Fluggesellschaft stellt den Flug, die Maschine und die Crew zur Verfügung und eine weitere verkauft ebenfalls Tickets für diesen Flug, allerdings unter ihrem Namen. In der EU ist Codesharing grundsätzlich allen Fluggesellschaften erlaubt. Zuletzt haben zum Beispiel Eurowings und United Airlines ihre Codeshare-Partnerschaft ausgebaut. Langstreckenverbindungen der deutschen Billigfluggesellschaft sind nun auch mit United-Flugnummern belegt. Das heißt, Fluggäste fliegen von New York nach Düsseldorf in einer Eurowings Maschine, obwohl sie den Flug bei United gebucht haben. Die Idee des Codesharings stammt ursprünglich auch aus den USA. Qantas Airways und American Airlines waren Anfang der Neunzigerjahre die ersten Fluggesellschaften, die Tickets für denselben Flug verkauften. Seitdem ist die Anzahl der weltweiten Codeshare-Flüge rasant gestiegen. Allein im Juni 2018 gab es laut Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V. 670.000 Codeshare-Flüge.



Wie erkennt man einen Codeshare-Flug?

Ein Codeshare-Flug ist oft schon bei der Flugsuche auf den einschlägigen Onlineportalen erkennbar. Allerdings muss man sehr genau hinschauen: In den meisten Fällen wird das Teilen einer Flugstrecke durch den kleingedruckten Zusatz "Operated by" oder "Durchgeführt von" unter den Flugdaten kenntlich gemacht. Ist dies nicht der Fall, muss der Hinweis spätestens bei der Buchung erfolgen. Laut einer Verordnung der Europäischen Gemeinschaft sind die Fluggesellschaften dazu verpflichtet, ihre Fluggäste bei der Buchung einer Reise darüber aufzuklären, wer den Flug ausführen wird. Außerdem müssen sie, der Reiseveranstalter oder das Reisebüro die Fluggäste bei jeder weiteren Änderung sofort informieren. Trotzdem unsicher? Cornelia Cramer, Pressesprecherin des Luftfahrt-Bundesamts, rät Fluggästen, die keine Überraschungen erleben wollen: Eigeninitiative. "Wer sich genau informieren will", so Cramer, "sollte vorab die Airline anrufen, über die der Flug gebucht werden soll".



Welche Vorteile hat Codesharing?

Durch das Teilen von Flügen können Fluggesellschaften ihr Streckennetz erweitern, Flüge besser auslasten und neue Verbindungen testen. Außerdem lassen sich Anschlussflüge durch Codesharing besser abstimmen. Für Flugreisende hat das mehrere Vorteile: Durch den Ausbau des Streckennetzes wachsen die Reisemöglichkeiten. Flüge müssen nicht mehr einzeln gebucht werden. Wer von Hannover über New York nach Sacramento fliegen will, kann die Reise über eine Fluggesellschaft buchen. Außerdem wird Gepäck meistens bis zum Ziel durchgecheckt und es gibt weniger lange Wartezeiten beim Umsteigen. Die meisten Codeshare-Fluggesellschaften legen zudem auch die gesammelten Meilen für die Flüge zusammen.