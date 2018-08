Eigentlich müssten sich Dora, Karma und Isabella totlachen: Sie haben sich im Schatten eines Olivenbaums versammelt und beäugen Suzanne, die in der gnadenlosen Mittagshitze schuftet. Während das T-Shirt der Engländerin immer fleckiger wird und sich die Strähnen ihres grauen Haars unter ihrer Kappe kräuseln, schlackern die drei Esel nur ab und zu dösig mit ihren Ohren. Als wollten sie sagen: Was für eine verkehrte Welt!

Das Leben eines Esels auf Kreta und auch im restlichen Griechenland ist normalerweise alles andere als lustig. Auch in der heutigen, hochtechnisierten Zeit müssen sie dort, wo keine Maschine das steile Gelände meistert, bei der Oliven- oder Weinernte als Lastentiere arbeiten. Oder sie werden Touristen als Reittiere angedreht – meist sitzen ihnen dann Menschen im Rücken, deren Körpergewicht bei Weitem das übersteigt, was ihnen guttut. Auch wenn die Zahl der griechischen Esel, die 1950 noch bei einer halben Million lag, seit Jahren rapide abnimmt, verändert sich am Umgang mit ihnen nichts: Wenn ein Arbeitstier alt und nutzlos wird, bindet es sein Besitzer an einen Baum, wo es schneller verdurstet, als es verhungern kann.

Dieser Artikel stammt aus ADAC Reisemagazin Nr. 166

"So sieht die traurige Realität aus", sagt Suzanne und stützt sich während einer Verschnaufpause auf ihre Mistgabel, mit der sie jeden Tag die Weiden säubert. Zusammen mit ihrem nur wenige Jahre älteren Partner Alistair hat die 62-Jährige vor zwölf Jahren angefangen, Esel, Mulis und Pferde zu retten. "Wenn sie die Tiere wenigstens erlösen würden", sagt Alistair, der eine Schubkarre mit Heu über die holprigen Weiden balanciert, "aber das ist in Griechenland nicht üblich."



Bei Suzanne und Alistair schaffen es die Esel schon zu Lebzeiten ins Paradies. Weil sich herumgesprochen hat, dass sie den Tieren helfen, werden sie immer öfter angerufen, wenn wieder eines ausgemustert werden soll. Dann organisieren und bezahlen die beiden den Transport, der bis zu 600 Euro kostet. Denn manchmal sind die Wege lang: "Muli Penny kommt von der Insel Hydra, zwei Esel haben wir aus Athen", erzählt Alistair. Drei Tierschutzorganisationen unterstützen sie finanziell, wenn schnelle Hilfe nötig ist. Den Rest müssen sie selbst aufbringen.



"Ich war in Großbritannien angestellt, daher beziehe ich von dort meine Rente", sagt Alistair, der als Marketingmanager für Reitsättel zuständig war. Suzanne war Musikerin, tourte schon als junges Mädchen längere Zeit mit Bus und Gitarre über die Insel Naxos. Auch sie opfert nun alles, was sie hat, damit die Esel ein sorgloses Rentnerdasein führen können. "Ganz unschuldig bin ich ja nicht an alldem", erklärt sie.